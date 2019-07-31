رياضة

جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.
وجاءت التعاقدات على النحو التالي: عودة كل محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أبو جبل، مصطفى محمد، محمد عبدالشافي، بالإضافة إلى التعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثنائي المغربي، محمد عواد من الإسماعيلي، إسلام جابر، محمد صبحي من بتروجت، كريم بامبو. ويستعد فريق نادي الزمالك لخوض أولى مواجهاته ببطولة دوري
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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محمد-عواد (1)

فكري صالح: الزمالك سيعاني بسبب ضم عواد وأبو جبل

أكد فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعاني في الموسم الجديد (2019- 2020)، بسبب ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، موضحًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: «الثلاثي يريد حجز مكان أساسي في التشكيل لأن هذا الثلاثي يمثل مستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر الذي لن يضم إلا واحدا منهم».
محمد عواد - الوحدة (1)

عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
محمد-عواد (1)

الزمالك يحسم صفقة عواد والإعلان خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك من الإعلان رسميًّا عن التعاقد بشكل نهائى مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بالقلعة البيضاء التوصل لاتفاق مع إداراة الإسماعيلى، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين إداراة الناديين، ويقضي الاتفاق بحصول الإسماعيلي على كل من عمر السعيد وأحمد مدبولى ومقابل مادى يصل لـ35 مليون جنيه. وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى القادم الذى أعلن رئيس نادى الزمالك أنه سيعقد غدا الأربعاء.
محمد عواد - الوحدة (1)

سعفان الصغير: لن أقبل بوجود عواد في الإسماعيلي

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى فريقه، أجرى اتصالا بأحد مسئولي الزمالك خلال معسكر الفارس الأبيض الذي أقيم في دولة قبرص، لطلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي حتى ينتقل إلى صفوفه، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، اليوم الإثنين، قائلا: "عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار سنويًّا، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته، راغبًا في عدم استكمال مشواره مع الإسماعيلي".
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