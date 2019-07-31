جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

مرتضى منصور

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.

وجاءت التعاقدات على النحو التالي: عودة كل محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أبو جبل، مصطفى محمد، محمد عبدالشافي، بالإضافة إلى التعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثنائي المغربي، محمد عواد من الإسماعيلي، إسلام جابر، محمد صبحي من بتروجت، كريم بامبو. ويستعد فريق نادي الزمالك لخوض أولى مواجهاته ببطولة دوري

وجاءت التعاقدات على النحو التالي: عودة كل محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أبو جبل، مصطفى محمد، محمد عبدالشافي، بالإضافة إلى التعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثنائي المغربي، محمد عواد من الإسماعيلي، إسلام جابر، محمد صبحي من بتروجت، كريم بامبو.



ويستعد فريق نادي الزمالك لخوض أولى مواجهاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 والتي سيديرها الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب.



وتوج الزمالك بالكونفيدرالية في الموسم الماضي بالتفوق على نهضة بركان في المباراة النهائية، يمثل مصر في دوري الأبطال ناديا الزمالك والأهلي، بينما يشارك في الكونفيدرالية ناديا بيراميدز والمصري.