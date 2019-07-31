مصدر: الأهلي يتعاقد مع «قفشة» بدون صفقات تبادلية

تحرير:أحمد محمد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

قفشة

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة الكرة بالنادي نجحت في التعاقد مع محمد مجدى "قفشة" لاعب الوسط المهاجم لفريق بيراميدز عقب التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الأخير على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، وبدون أي صفقات تبادلية عقب فشل التفاوض مع اللاعبين الذين طلبهم النادي للدخول في صفقة المقايضة. وأكد المصدر أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات، ليصبح اللاعب الرابع بعد تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والتعاقد مع المالي إليو ديانج لاعب مولودية الجزائري، ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال قفشة للنادي الأهلي اليوم تمهيداً لقيده في القائمة الإفريقية للفريق، مع اللاعبين الجدد الذين تم الاستقرار على قيدهم جميعاً لدعم الفريق في البطولة الإفريقية.ويأتي التعاقد مع قفشة ليضعف فرصة قيد ناصر ماهر وأحمد حمدي المعار للجونة، خاصة أنهما يلعبان في مركز لاعب