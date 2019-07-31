رياضة

مصدر: الأهلي يتعاقد مع «قفشة» بدون صفقات تبادلية

تحرير:أحمد محمد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
قفشة
قفشة
كشف مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة الكرة بالنادي نجحت في التعاقد مع محمد مجدى "قفشة" لاعب الوسط المهاجم لفريق بيراميدز عقب التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الأخير على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، وبدون أي صفقات تبادلية عقب فشل التفاوض مع اللاعبين الذين طلبهم النادي للدخول في صفقة المقايضة. وأكد المصدر أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات، ليصبح اللاعب الرابع بعد تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والتعاقد مع المالي إليو ديانج لاعب مولودية الجزائري، ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال قفشة للنادي الأهلي اليوم تمهيداً لقيده في القائمة الإفريقية للفريق، مع اللاعبين الجدد الذين تم الاستقرار على قيدهم جميعاً لدعم الفريق في البطولة الإفريقية.ويأتي التعاقد مع قفشة ليضعف فرصة قيد ناصر ماهر وأحمد حمدي المعار للجونة، خاصة أنهما يلعبان في مركز لاعب
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
عبدول-لومالا-لاعب-اوغندا‎

بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب أوغندا

ذكر موقع Kawowo الأوغندي، أن إدارة نادي بيراميدز أنهت التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا، قادمًا من نادي كالمار السويدي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا، يتواجد حاليًا في مصر منذ أمس الجمعة، من أجل إتمام الصفقة، التي تجمعه مجددًا بالمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد الخروج من بطولة كأس إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
حسام-البدرى

التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."
اسلام-جابر‎

ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
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