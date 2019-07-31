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أحمد عبدالعزيز: أبلغت الفيشاوي بتكريمه قبل وفاته

تحرير:محمد عبدالمنعم ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
أكد رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، الفنان أحمد عبدالعزيز، أن الإدارة بذلت جهدا كبيرًا كي يخرج المهرجان بشكل يليق بمستوى وزارة الثقافة. وكشف عبدالعزيز، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه أبلغ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بتكريمه قبل وفاته بشهرين ونصف، لكن القدر حال دون ذلك، منوهًا بأنه سيتم تكريم اسمه بشكل مميز "وكأنه عايش". وبالنسبة للمكرم الآخر في المهرجان، المطرب علي الحجار، وتساؤل البعض حول اختياره للتكريم، أكد عبدالعزيز أن الحجار قدم أعمالا مسرحية أكثر من كبار المسرحيين في مصر، حيث شارك في 30 عرضًا.
وبالنسبة للأنشطة الجديدة التي ستشهدها دورة هذا العام من المهرجان، كشف عبدالعزيز أن إدارة المهرجان استحدثت مسرحا للأطفال، الذي يهتم بـ"الصغار"، ويقدم عروضا تناسبهم. وبعيدا عن فعاليات المهرجان، لفت الفنان إلى السبب وراء ابتعاده عن المسرح، قائلا إن التمثيل (في الدراما) يستحوذ على وقته، وأكد أنه يختار الأعمال
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أحمد-عبد-العزيز (1)

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

ياسمين عبد العزيز تتحدث لأول مرة عن انفصالها (فيديو)

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC". ونشرت "ياسمين"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت بكلمة "قريبا"، وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مرح للغاية، كما تكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقالت: "قررت أواجه الناس بخبر انفصالي لأني واخدة على الخبطات في حياتي.. ولساني هيوديني في داهية".
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محمود العسيلي يعلن خطبته على هذه الفتاة

أعلن الفنان محمود العسيلي، خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشر صورة لخاتم الخطوبة على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، لتنهال التهاني عليه. ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم واسع تعرض له الفترة الماضية، بعد نشر عدد من الصور مع الفتاة نفسها، وسألته إحدى المتابعات عن طبيعة علاقته بها، لكنه قام بإحراجها ورد عليها بطريقة عنيفة. فى الوقت نفسه نشرت أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بخطبتها على محمود العسيلي.
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أحمد-عبد-العزيز (1)

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
الفنانة-فوزية-عبد-العليم

وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ«أم كلثوم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر رحيل الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ"أم كلثوم"، والتي عرفها الجمهور في عدد محدود من الأعمال، لكنها مميزة، فكان حضورها يرسم البسمة على شفاه الجميع. وكشف أشرف ذكي، نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن الفقيدة توفت قبل 5 أيام. فوزية عبدالعليم ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.
فاروق-الفيشاوي

شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
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كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».
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