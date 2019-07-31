أحمد عبدالعزيز: أبلغت الفيشاوي بتكريمه قبل وفاته

تحرير:محمد عبدالمنعم ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

فاروق الفيشاوي

أكد رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، الفنان أحمد عبدالعزيز، أن الإدارة بذلت جهدا كبيرًا كي يخرج المهرجان بشكل يليق بمستوى وزارة الثقافة. وكشف عبدالعزيز، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه أبلغ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بتكريمه قبل وفاته بشهرين ونصف، لكن القدر حال دون ذلك، منوهًا بأنه سيتم تكريم اسمه بشكل مميز "وكأنه عايش". وبالنسبة للمكرم الآخر في المهرجان، المطرب علي الحجار، وتساؤل البعض حول اختياره للتكريم، أكد عبدالعزيز أن الحجار قدم أعمالا مسرحية أكثر من كبار المسرحيين في مصر، حيث شارك في 30 عرضًا.

وبالنسبة للأنشطة الجديدة التي ستشهدها دورة هذا العام من المهرجان، كشف عبدالعزيز أن إدارة المهرجان استحدثت مسرحا للأطفال، الذي يهتم بـ"الصغار"، ويقدم عروضا تناسبهم. وبعيدا عن فعاليات المهرجان، لفت الفنان إلى السبب وراء ابتعاده عن المسرح، قائلا إن التمثيل (في الدراما) يستحوذ على وقته، وأكد أنه يختار الأعمال