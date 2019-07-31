رياضة

بيراميدز يعلن عن تعاقده مع إبراهيم حسن ولومالا

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
أعلن نادى بيراميدز عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم حسن لاعب وسط الزمالك حيث تم إتمام إجراءات الصفقة اليوم، كما أعلن النادي عن تعاقده مع الأوغندى لومالا عبده مهاجم فريق كالمار السويدي، وذلك بعدما قدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس إفريقيا بعدما شارك اللاعب الدولي في المباريات الأربع لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد كما سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية حيث يشارك بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية.
ووصل نادي بيراميدز حتى الآن للصفقة التاسعة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم كل من جون أنطوي من نادي مصر للمقاصة، وإسلام عيسى من المصري البورسيعدي، وأحمد علي من المقاولون العرب، وطارق طه من الإسماعيلي، ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي. وعلى الجانب الآخر كشفت تقارير
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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مغربي جديد على أعتاب الانضمام للزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الزمالك اقترب بقوة من الحصول على توقيع لاعب مغربي جديد، خلال فترة الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول المفاوضات مع ناديه إلى مراحل متقدمة، لدعم هجوم الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020)، وأوضحت مصادر وفقًا للتقارير المغربية، أن محمد أوناجم، مهاجم الوداد المغربي، هو اللاعب الذي اقترب من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، وذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك التعاقد مع أوناجم، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي).
تركي آل شيخ

رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
عبدول-لومالا-لاعب-اوغندا‎

بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب أوغندا

ذكر موقع Kawowo الأوغندي، أن إدارة نادي بيراميدز أنهت التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا، قادمًا من نادي كالمار السويدي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا، يتواجد حاليًا في مصر منذ أمس الجمعة، من أجل إتمام الصفقة، التي تجمعه مجددًا بالمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد الخروج من بطولة كأس إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
حسام-البدرى

التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."
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