بيراميدز يعلن عن تعاقده مع إبراهيم حسن ولومالا

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

إبراهيم حسن

أعلن نادى بيراميدز عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم حسن لاعب وسط الزمالك حيث تم إتمام إجراءات الصفقة اليوم، كما أعلن النادي عن تعاقده مع الأوغندى لومالا عبده مهاجم فريق كالمار السويدي، وذلك بعدما قدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس إفريقيا بعدما شارك اللاعب الدولي في المباريات الأربع لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد كما سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية حيث يشارك بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية.

ووصل نادي بيراميدز حتى الآن للصفقة التاسعة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم كل من جون أنطوي من نادي مصر للمقاصة، وإسلام عيسى من المصري البورسيعدي، وأحمد علي من المقاولون العرب، وطارق طه من الإسماعيلي، ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي. وعلى الجانب الآخر كشفت تقارير