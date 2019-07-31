عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

تحرير:كريم محجوب ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

الفنان أحمد عبدالعزيز

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.

وأضاف عزمي، أن لجنة تحكيم المهرجان متنوعة، تضم عناصر مسرحية متخصصة في مجالات مختلفة، سواء النص أو التمثيل أو الإنتاج أو الإخراج. ومن جانبه، شكر عبدالعزيز منظمي المهرجان على سعيهم من أجل أن يظهر بصورة مشرفة، لافتا إلي أن المهرجان في دورته الحالية لم يتغير عن الدورات السابقة، لكن شمله تطوير وتجديد. واستطرد