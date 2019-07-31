السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".

وتابع الرئيس: "إنت عاوز 18 تريليون جنيه بشكل مستمر علشان تحل كل المشاكل التى طرحت طيب ده ممكن؟ آه، بس هياخد وقت وجهد، ومن ضمن الوقت والجهد خطة الإصلاح الاقتصادي". وأضاف السيسي: "لو كنا ماشيين زى ما كنا قبل كدة كانت مصر هاتخرب في نوفمبر 2016، طيب تخرب ليه؟ لأن مكنش معانا فلوس نجيب مستلزمات إنتاج للمصانع،