جريمة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
اغتصاب طفلة- صورة تعبيرية
اغتصاب طفلة- صورة تعبيرية
تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
وكان "محمد. س"، 18 سنة وشقيقته، حررا بلاغا في قسم شرطة المعصرة يتهمان فيه جارهما ويُدعى "م. ص"، 55 عامًا، بالتعدي الجنسي على طفلته "جنة" ورؤيتهما له من شراعة باب شقته. وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ وتمكنوا من ضبط الأب الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، بمواجهته بالطفلة أكدت أنه كرر الاعتداء
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ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
جثة

بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.
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طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
تبادل-الزوجات

قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة

أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
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