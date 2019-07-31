«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

اغتصاب طفلة- صورة تعبيرية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.

وكان "محمد. س"، 18 سنة وشقيقته، حررا بلاغا في قسم شرطة المعصرة يتهمان فيه جارهما ويُدعى "م. ص"، 55 عامًا، بالتعدي الجنسي على طفلته "جنة" ورؤيتهما له من شراعة باب شقته. وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ وتمكنوا من ضبط الأب الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، بمواجهته بالطفلة أكدت أنه كرر الاعتداء