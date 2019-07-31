الزمالك يتخذ قرارا جديدا في أزمته مع كهربا

تحرير:أحمد بركات ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.

ولم يحضر محمود عبدالمنعم كهربا فترة إعداد الفريق في قبرص بالإضافة إلى عدم مشاركته في الثلاث مباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز الذي فقده نادي الزمالك بتعادله أمام الجونة وهزيمته من الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز. وأنهى الزمالك الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز