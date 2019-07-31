رياضة

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
شيكابالا خلال مؤتمر اليوم
شيكابالا خلال مؤتمر اليوم
كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
وأكمل صاحب الـ33 عاما: "سعيد للغاية بقرار رئيس الزمالك بعودتي من جديد، وأشكره على ذلك والوقوف بجانبي، التواجد في الزمالك أمر مختلف عن اللعب في أي نادٍ آخر، أن تتواجد في بيتك أمر رائع". أضاف: "الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة، سنتحد جميعا في الفريق ونتكاتف في الموسم الجديد
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
كهربا

الزمالك يتخذ قرارا جديدا في أزمته مع كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
ماذا-حدث-لأسهم أوراسكوم-بالبورصة بعد-تويتة-ساويرس ؟

نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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حارس الجونة للاعبي الزمالك: ما تعملوش رجالة علينا

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من جانب لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني للفريق الأبيض في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد. وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الكورة دخلت جول وأنا مكنتش مصدق إنها دخلت وفضلت ماسكها عشان كده». وتابع حارس الجونة: «فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم وأشتمهم زي ما ضربوني لكن اللي حصل منهم ده قلة أدب».
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
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