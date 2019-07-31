شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

شيكابالا خلال مؤتمر اليوم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".

وأكمل صاحب الـ33 عاما: "سعيد للغاية بقرار رئيس الزمالك بعودتي من جديد، وأشكره على ذلك والوقوف بجانبي، التواجد في الزمالك أمر مختلف عن اللعب في أي نادٍ آخر، أن تتواجد في بيتك أمر رائع". أضاف: "الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة، سنتحد جميعا في الفريق ونتكاتف في الموسم الجديد

وأكمل صاحب الـ33 عاما: "سعيد للغاية بقرار رئيس الزمالك بعودتي من جديد، وأشكره على ذلك والوقوف بجانبي، التواجد في الزمالك أمر مختلف عن اللعب في أي نادٍ آخر، أن تتواجد في بيتك أمر رائع".



أضاف: "الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة، سنتحد جميعا في الفريق ونتكاتف في الموسم الجديد من أجل تحقيق اللقب".



وأنهى قائد الفريق تصريحاته قائلا: "سنحقق الدوري بإذن الله ونعوض خسارة الدوري لهذا الموسم بعد الظلم الذي تعرضنا له، وأعد الجماهير بأن الموسم الجديد سيكون مختلفا وسنحسم كل شيء مبكرا".



وعاد شيكابالا للقلعة البيضاء قادما من نادي أبولون اليوناني، وذلك بعد أن قطع الإعارة في شهر يناير ويقضي باقي الموسم بدون ناد.