ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أحرز كريم بنزيمة الهدف الثالث له ليصل للهاتريك في المباراة ولفريقه في الدقيقة 53، وبعدها بست دقائق سجّل توفان هدف التعادل مجددًا للنادي التركي. وفي الدقيقة 62 تمكن المُدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، من التقدم لريال مدريد مُجددًا، مُسجلا الهدف الرابع لريال مدريد، واختتم