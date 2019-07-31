عفيفي يعلن استقالته ويوجه رسالة لتركي والشمسي

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

أحمد عفيفي

أعلن الإعلامي أحمد عفيفي اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه كمتحدث إعلامي لنادي بيراميدز، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث نشر بيانا أعلن فيه رحيله عن النادى وشكر فيه كل من شاركه تجربة بيراميدز وللرئيس الجديد للنادى سالم الشمسي. لينضم عفيفى لحسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، الذى رحل هو الآخر عن بيراميدز وقرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز.

وجاء البيان كالتالي: "اليوم أعلن رحيلي عن نادي بيراميدز والذي تشرفت بشغل منصب المتحدث الإعلامي فيه في النصف الثاني من الموسم الماضي". وأكمل البيان: "شكر دائم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته الكبيرة والمستمرة في شخصي لشغل مناصب لم تخطر ببالي أبدًا ولكنها خطرت بباله بل وتحمس لها ثقةً في شخصي ولمنحي