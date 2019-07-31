رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

محمد مجدي قفشة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يتم قيد محمد مجدي قفشة في قائمة الأهلي الإفريقية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، لينضم اللاعب للرباعي المنضم حديثًُا للفريق رمضان صبحي بعد تجديد إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، وأليو ديانج لاعب مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي. وعلمت التحرير أن الأهلي استقر بشكل