رياضة

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ومن المنتظر أن يتم قيد محمد مجدي قفشة في قائمة الأهلي الإفريقية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، لينضم اللاعب للرباعي المنضم حديثًُا للفريق رمضان صبحي بعد تجديد إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، وأليو ديانج لاعب مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي. وعلمت التحرير أن الأهلي استقر بشكل
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ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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الزمالك يتخذ قرارا جديدا في أزمته مع كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.
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محمود-متولى (1)

أول ظهور لمحمود متولي مع قميص الأهلي

وصل محمود متولي، لاعب الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، منذ قليل، بعد التوقيع رسميًا للأهلي، وكان برفقة متولي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي الأحمر، الذي أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب ابتداءً من الموسم الجديد قادمًا من الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم، وعقد اللاعب جلسة قصيرة مع أمير توفيق تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وموعد انتظامه في التدريبات مع الفريق، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل.
أليو ديانج

الأهلي يستقر على قيد الصفقات الجديدة إفريقيا

يتجه النادي الأهلي لقيد الثنائي أليو ديانج، ومحمود متولى إفريقيا، في القائمة التي سيتم إرسالها مساء غد الأربعاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ويدرس الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة موقف بقية اللاعبين الأجانب ومن سوف يتم التعامل معه كلاعب شمال إفريقي محلي من بين الثنائي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، والدولي المغربي وليد أزارو مهاجم نادي القرن الإفريقي، حتى يصبح هناك فرصة لدخول ديانج القائمة في ظل وجود أربعة أسماء بالفعل هم النيجيري جونيو أجايي، والدولي الأنجولي جيرالدو دا كوتسا، ومعلول وأزارو.
محمود-متولى (2)

التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود متولي للأهلي

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقال توفيق في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية»، وتابع: «الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه، 10 ملايين تم دفعها و5 ملايين أقساط»، مؤكدًا أن انضمام متولي لم يدخل فيه أي صفقات تبادلية.
محمود متولي

رسميًا.. محمود متولي ينضم لصفوف الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
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