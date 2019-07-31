السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.

وتساءل الرئيس السيسي: "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟.. الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بقوله هتعمل إيه؟ قال لي: "مش هنجيب مدربين أجانب.. لازم ندي فرصة للمصريين، لأن النتيجة واحدة". وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة