رياضة

السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
وتساءل الرئيس السيسي: "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟.. الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بقوله هتعمل إيه؟ قال لي: "مش هنجيب مدربين أجانب.. لازم ندي فرصة للمصريين، لأن النتيجة واحدة". وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تكتسح البرتغال وتحصد برونزية مونديال اليد للشباب

توج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم تحت (21 عامًا) المقامة حاليًا في إسبانيا، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة (37-27)، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، وضمت بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضي - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد.
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ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
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تصفيات «كان 2021».. مصر في مجموعة سهلة وصدام عربي

انتهت منذ قليل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وأقيمت بأحد فنادق القاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف"، حيث يشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر. وجاءت المجموعات كالتالي:
اجيرى-والجهاز-الفنى

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
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