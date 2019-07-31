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MBC تشارك في إنتاج أول مسلسل عربي طويل

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
mbc
mbc
أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي اليوم الأربعاء، شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تليفزيوني طويل باللغة العربية بعنوان "الميراث". وبموجب الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره، وستستثمر twofour54 بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استردادًا نقديا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.
المسلسل عبارة عن سرد متواصل لأحداث مستمرة بحبكات متعددة ولمدد زمنية مفتوحة تصل في بعض الحالات إلى عقود، ولا توجد مسلسلات درامية عربية تندرج ضمن فئة المسلسلات الطويلة التي يستمر عرضها إلى أجل غير مسمى. وبهذه المناسبة، قالت سعادة مريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة twofour54: "لا شك في أن إنتاج المسلس
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