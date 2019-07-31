السيسي يعلن موعد انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه سيكون مع نهاية العام الحالي 2019، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية. وفي خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء، "أنا عاوز أقول حاجة ومش قاصد أقلق بيها الناس، وهي إن عملية الإصلاح مستمرة، فلو توقف الإصلاح سيحدث إشكالية".

ويشارك في مؤتمر الشباب السابع 1500 شاب وفتاة يمثلون مختلف فئات المجتمع المصرى، ومنهم شباب الجامعات، والأحزاب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، فضلا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكترونى. وجاءت جلسة "اسأل الرئيس" إحدى