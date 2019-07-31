تعرف على رقم قميص عبدالشافي مع الزمالك

تحرير:مصطفى محمود ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

محمد عبدالشافي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء صباح اليوم سيرتدي القميص رقم 19 بدلا من رقم 13 الذي يرتديه التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق. وأعلن رئيس الزمالك صباح اليوم الأربعاء عن التعاقد مع محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة السابق، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة. وأوضح المصدر أن ساسي أخبر عبدالشافي بارتباطه برقم 13 سواء مع المنتخب أو الأندية وهو ما رحب به عبدالشافي الذي تقبل الأمر وأكد لزميله أنه سيرتدي رقم 19.

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًّا ظهر اليوم الأربعاء أعلن خلاله عن تعاقد النادي مع 10 لاعبين على رأسهم محمد عبدالشافي لاعب الفريق العائد من رحلة احتراف في السعودية ارتدى خلالها قميص أهلي جدة والفتح، كما أعلن النادي عن عودة محمود عبدالرازق "شيكابالا" العائد من إعارة في نادي أبولون اليوناني ومصطفى