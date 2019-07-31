رياضة

تعرف على رقم قميص عبدالشافي مع الزمالك

تحرير:مصطفى محمود ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء صباح اليوم سيرتدي القميص رقم 19 بدلا من رقم 13 الذي يرتديه التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق. وأعلن رئيس الزمالك صباح اليوم الأربعاء عن التعاقد مع محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة السابق، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة. وأوضح المصدر أن ساسي أخبر عبدالشافي بارتباطه برقم 13 سواء مع المنتخب أو الأندية وهو ما رحب به عبدالشافي الذي تقبل الأمر وأكد لزميله أنه سيرتدي رقم 19.
وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًّا ظهر اليوم الأربعاء أعلن خلاله عن تعاقد النادي مع 10 لاعبين على رأسهم محمد عبدالشافي لاعب الفريق العائد من رحلة احتراف في السعودية ارتدى خلالها قميص أهلي جدة والفتح، كما أعلن النادي عن عودة محمود عبدالرازق "شيكابالا" العائد من إعارة في نادي أبولون اليوناني ومصطفى
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قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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جماهير الزمالك

رئيس الزمالك: المدرب القادم سيكون مفاجأة سعيدة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني الأجنبي الجديد الذي من المقرر أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير، حيث قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك، والذي عُقد اليوم الأربعاء داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «ملف المدرب الجديد سيتم حسمه في أقرب وقت، وسيكون مفاجأة سعيدة للجماهير مثل الصفقات. سنتعاقد مع صفقتين أو ثلاث صفقات جديدة في الساعات المقبلة، وسأحقق كل أحلام جماهير الزمالك».
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رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».
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رئيس الزمالك: كهربا عاق.. وكنت قادرا على خطف رمضان

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا على أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وقال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «أحمد ناجي تسبب في إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، وفي نفس الوقت كان بيأكل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في (بوقه)»، وكان محمود جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.
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رئيس الزمالك للأهلي: افرحوا بمتولي أبو ثلاثة صليبي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من صفقة انتقال محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، وقال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء: «خلي سيد عبد الحفيظ يفرح أوي بصفقة محمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي. الصفقات اللي إحنا عملناها هي دي الصفقات بجد»، وقال إنه سيعرض خلال المؤتمر الصحفي تسجيلات لبعض الحالات التحكيمية المحتسبة لصالح الأهلي في الدوري المصري.
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