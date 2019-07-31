الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

أردوغان والملك سلمان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.

والأمير الراحل يعد الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتولَّ الأمير بندر أي مناصب رسمية في المملكة منذ تأسيسها، ويمثله في هيئة البيعة نجله الأمير فيصل، وأعلن خادم الحرمين الشريفين خبر الوفاة، ونعاه عدد من الأمراء