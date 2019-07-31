أمير توفيق يكشف تفاصيل جديدة في التعاقد مع «قفشة»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

قفشة

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن قيمة انتقال محمد مجدي "قفشة" من نادي بيراميدز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يدخل فيها أي صفقات تبادلية بين الناديين، موضحًا أن اللاعب وقع لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم الجديد. وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية عقب إعلان توقيع اللاعب للنادي الأهلي: "صفقة قفشة كلفت خزينة النادي 20 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 في المائة في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر".

ومن المنتظر أن يتم قيد محمد مجدي قفشة في قائمة الأهلي الإفريقية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، لينضم اللاعب للرباعي المنضم حديثًُا للفريق رمضان صبحي بعد تجديد إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، وأليو ديانج لاعب مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي. وعلمت التحرير أن الأهلي استقر بشكل