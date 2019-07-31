رياضة

أمير توفيق يكشف تفاصيل جديدة في التعاقد مع «قفشة»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
قفشة
قفشة
كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن قيمة انتقال محمد مجدي "قفشة" من نادي بيراميدز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يدخل فيها أي صفقات تبادلية بين الناديين، موضحًا أن اللاعب وقع لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم الجديد. وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية عقب إعلان توقيع اللاعب للنادي الأهلي: "صفقة قفشة كلفت خزينة النادي 20 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 في المائة في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر".
ومن المنتظر أن يتم قيد محمد مجدي قفشة في قائمة الأهلي الإفريقية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، لينضم اللاعب للرباعي المنضم حديثًُا للفريق رمضان صبحي بعد تجديد إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، وأليو ديانج لاعب مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي. وعلمت التحرير أن الأهلي استقر بشكل
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قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
أليو ديانج

الأهلي يستقر على قيد الصفقات الجديدة إفريقيا

يتجه النادي الأهلي لقيد الثنائي أليو ديانج، ومحمود متولى إفريقيا، في القائمة التي سيتم إرسالها مساء غد الأربعاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ويدرس الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة موقف بقية اللاعبين الأجانب ومن سوف يتم التعامل معه كلاعب شمال إفريقي محلي من بين الثنائي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، والدولي المغربي وليد أزارو مهاجم نادي القرن الإفريقي، حتى يصبح هناك فرصة لدخول ديانج القائمة في ظل وجود أربعة أسماء بالفعل هم النيجيري جونيو أجايي، والدولي الأنجولي جيرالدو دا كوتسا، ومعلول وأزارو.
لاسارتي

مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادًا للمقاولون والزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحتاج فقط ثلاثة نقاط من مباراتي المقاولون العرب والزمالك، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة 41 في تاريخه.
مران الأهلي

الأهلي في إسبانيا.. إصابة حمدي وغياب أزارو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائي شهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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