رياضة

تفاصيل أزمة والد كهربا في منطقة الجيزة

تحرير:مصطفى محمود ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
محمود كهربا
محمود كهربا
أثار عبدالمنعم عبدالحميد سليمان والد محمود "كهربا" لاعب الزمالك والذي هرب عن صفوف فريقه ووقع على عقود انضمامه لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين، أزمة كبيرة داخل منطقة الجيزة بعد أن توجه إلى المنطقة خلال الأيام الماضية للمطالبة بصورة من عقد نجله مع القلعة البيضاء وهو الطلب الذي قابله مسؤولو منطقة الجيزة بالرفض، وأكدوا له أنه غير مسموح لهم بذلك، وأنه ليس من حقه الحصول على العقد؛ لأن اللاعب يمتلك نسخة، وإذا كان يرغب في اتخاذ أي إجراءات بشأن العقد عليه أن يتوجه إلى اتحاد الكرة.
وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا الذي هرب إلى تركيا للانضمام إلى نادي دينزيلي سبور قبل أن تفشل المفاوضات ويوجه اللاعب بوصلته إلى الدوري البرتغالي وبالفعل وقع على عقود انضمامه لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس، لمدة موسمين. وقام مسؤولو النادي البرتغالي بمخاطبة اتحاد الكرة للحصول
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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كهربا

رسميًّا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وأرسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
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اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
كهربا

إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا بعد هروبه للبرتغال

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجهيز شكوى ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء الهارب، لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن كهربا وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد.
كهربا

الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
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