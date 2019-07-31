تفاصيل أزمة والد كهربا في منطقة الجيزة

تحرير:مصطفى محمود ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

محمود كهربا

أثار عبدالمنعم عبدالحميد سليمان والد محمود "كهربا" لاعب الزمالك والذي هرب عن صفوف فريقه ووقع على عقود انضمامه لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين، أزمة كبيرة داخل منطقة الجيزة بعد أن توجه إلى المنطقة خلال الأيام الماضية للمطالبة بصورة من عقد نجله مع القلعة البيضاء وهو الطلب الذي قابله مسؤولو منطقة الجيزة بالرفض، وأكدوا له أنه غير مسموح لهم بذلك، وأنه ليس من حقه الحصول على العقد؛ لأن اللاعب يمتلك نسخة، وإذا كان يرغب في اتخاذ أي إجراءات بشأن العقد عليه أن يتوجه إلى اتحاد الكرة.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا الذي هرب إلى تركيا للانضمام إلى نادي دينزيلي سبور قبل أن تفشل المفاوضات ويوجه اللاعب بوصلته إلى الدوري البرتغالي وبالفعل وقع على عقود انضمامه لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس، لمدة موسمين. وقام مسؤولو النادي البرتغالي بمخاطبة اتحاد الكرة للحصول