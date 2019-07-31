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أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
حمزة بن لادن- صورة أرشيفية
حمزة بن لادن- صورة أرشيفية
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي. وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أميركية
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ترامب يراهن على برنامج مثير للجدل لحل أزمة الأدوية

مع اقتراب المراحل الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو تركيزه على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة هو الأمر الذي يستحق العمل بشكل مكثف، خاصة أن تلك الملفات هي التي تستطيع ترجيح كفته للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. العديد من الملفات الداخلية احتاجت إلى تدخل الرئيس الأمريكي فيها، سواء بطرح أفكار جديدة تغير الأنماط السائدة في تناول تلك الملفات، أو العمل على تطوير الطرق الموجودة فعليا لتناول تلك الملفات الداخلية التي تشغل بال فئات جماهيرية مختلفة في المجتمع الأمريكي.
تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لها بالقرب من "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا، فيما زال الغموض يكتنف مصير قائدها. وذكرت البحرية، في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة المنكوبة من أسطول الطائرات المقاتلة طراز "سوبر هورنت إف / إيه 18" ذات المقعد الواحد، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للوصول إلى قائد الطائرة، وأن أسباب الحادث ما زالت قيد التحقيق. وأعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، في 22 يونيو الماضي، تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين.
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«المركزي الأمريكي» يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرًا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز". وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.
المناظرة الديمقراطية

ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
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أمريكا ترصد 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بحزب الله

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله".
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أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام"، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبًا. ومن المقرر أن يتم قريبًا الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي أعلن أمس الجمعة وتوسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين الماضي.
قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
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هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
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