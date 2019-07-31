جريمة

عشيق وجثة.. رحلة «سميحة» من خيانة زوجها لقتل حماتها

سافر زوجها للعمل بينما ترك والده ووالدته في رعاية زوجته التي خانته مع عشيقها وعندما شاهدتهما معا خافا من افتضاح أمرهما، فتخلصا منها وقتلاها وتمكنت المباحث من ضبطهما
تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
قتل- أرشيفية
قتل- أرشيفية
سافر زوجها "ابن نجع حمادي" للقاهرة بحثا عن لقمة العيش تاركا والديه المسنين بصحبة زوجته "سميحة"، وقبل سفره أوصاها برعاية والديه "خلي بالك منهم"، بينما لم تصن الزوجة الأمانة، ودنست عرضه وقتلت والدته المسنة بعدما انساقت خلف شهواتها وضربت بكل القيم عرض الحائط. بدأت جريمة "سميحة" بخيانة وانتهت بجريمة قتل بعدما باعت جسدها لعشيقها الشاب، وسقطت في الوحل وصارت سيرتها تلوكها الألسنة بعدما صارت حديث قريتها الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بتقاليدها وطيبة أهلها ولكن "سميحة" استبدلت ثوب الشرف وتملكتها الخيانة.
تزوجها عن حب، كانت سعادته لا توصف بعدما جمعهما بيت كبير تحت سقف واحد كان يحاول بقدر المستطاع إسعادها وتوفير حياة كريمة لها إلا أن ضيق العيش في قريته بمركز نجع حمادي دفع الشاب أن يتركها وينزح للقاهرة؛ أملا في الحصول على فرصة عمل تحسن من دخله، قبل أن يحزم حقائبه أوصى زوجته برعاية والده المسن وخاصة والدته
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
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طفل-مقتول-جثة-قتل

ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
جثة

«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
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والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (4)

حبس قاتل أخيه بعد اكتشاف علاقته الغرامية بزوجته(صور)

أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس، اليوم الجمعة، بتجديد حبس قاتل أخيه الأصغر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وذلك عقب أن أنهى المتهم تمثيل الجريمة في فناء مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية مساء أمس، واعترف تفصيليا بأنه قتل أخاه الأصغر بضربه بحجر ثقيل على رأسه، عقب اعتراف المجني عليه له بوجود علاقة محرمة بينه وبين زوجته، وأسمعه مكالمات بينهما تثبت صحة وجود العلاقة بحجة المطالبة بتطليقها، فأخذ الأخ المخدوع كتلة طوب أسمنتية وضرب أخاه بها وتركه قتيلا وهرب، حتى اكتُشفت الجثة.
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