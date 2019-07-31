رياضة

ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول، وهي المباراة الودية الأولى له مع الريدز، حيث انضم للتدريبات أمس الثلاثاء بعد انتهاء إجازته، ولكنه اكتفى بـ 45 دقيقة فقط، بعدما فضل المدرب الألماني يورجن كلوب اراحته في الشوط الثاني.وفي الشوط الثاني من اللقاء أحرز هاري ويلسون الهدف الثالث والأخير
اقرأ المزيد
قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
افشة (2)

أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح-يؤدى-ماسك-العمرة (2)

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
دي-بروين

دي بروين: 85 نقطة ستكون كافية للتتويج بالبريميرليج

يرى متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، أن فريقه مانشستر سيتي ربما لا يحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وجمع السيتي 198 نقطة في آخر موسمين، وتحيط بالفريق توقعات هائلة مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد، ومع ذلك يرى دي بروين بأن 85 نقطة قد تكون كافية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وقال دي بروين في هذا الشأن: "لا نحتاج إلى تحطيم أرقام آخر موسمين، 85 نقطة ستكون كافية للفوز باللقب"، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
جوارديولا - كلوب (3)

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org