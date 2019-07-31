ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول، وهي المباراة الودية الأولى له مع الريدز، حيث انضم للتدريبات أمس الثلاثاء بعد انتهاء إجازته، ولكنه اكتفى بـ 45 دقيقة فقط، بعدما فضل المدرب الألماني يورجن كلوب اراحته في الشوط الثاني.وفي الشوط الثاني من اللقاء أحرز هاري ويلسون الهدف الثالث والأخير



وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول، وهي المباراة الودية الأولى له مع الريدز، حيث انضم للتدريبات أمس الثلاثاء بعد انتهاء إجازته، ولكنه اكتفى بـ 45 دقيقة فقط، بعدما فضل المدرب الألماني يورجن كلوب اراحته في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني من اللقاء أحرز هاري ويلسون الهدف الثالث والأخير للريدز في الدقيقة 53 ليعزز تقدم ليفربول الإنجليزي إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في اللقاء الغيني نابي كيتا، العائد من الإصابة التي لحقت به اثناء مشاركته في بطولة كاس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الجاري، كما شارك ايضًا السويسري شيردان شاكيري الذي كان يعاني هو الآخر من الإصابة.