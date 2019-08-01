رياضة

ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب، أعلن الأهلى تعاقده مع قفشة، لاعب بيراميدز، ليصبح الصفقة الرابعة التي يضمها المارد الأحمر إلى صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.
تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
قفشة
قفشة
اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
البداية  بدأ قفشة مسيرته فى الدورى المصرى من بوابة فريق إنبي خلال موسم 2013-2014، لعب خلالها 13 مباراة لم يسجل خلالها أي أهداف أو تمريرات مساعدة وخرج فقط بكارت أصفر خلال هذا الموسم بعد مشاركته فى 893 دقيقة مع إنبى، كما شارك مع الفريق البترولى فى مباراتين بكأس مصر من نفس الموسم وخرج إنبى من دور
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قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب أوغندا

ذكر موقع Kawowo الأوغندي، أن إدارة نادي بيراميدز أنهت التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا، قادمًا من نادي كالمار السويدي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا، يتواجد حاليًا في مصر منذ أمس الجمعة، من أجل إتمام الصفقة، التي تجمعه مجددًا بالمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد الخروج من بطولة كأس إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
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عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
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