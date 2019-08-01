ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب، أعلن الأهلى تعاقده مع قفشة، لاعب بيراميدز، ليصبح الصفقة الرابعة التي يضمها المارد الأحمر إلى صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

قفشة

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.

البداية بدأ قفشة مسيرته فى الدورى المصرى من بوابة فريق إنبي خلال موسم 2013-2014، لعب خلالها 13 مباراة لم يسجل خلالها أي أهداف أو تمريرات مساعدة وخرج فقط بكارت أصفر خلال هذا الموسم بعد مشاركته فى 893 دقيقة مع إنبى، كما شارك مع الفريق البترولى فى مباراتين بكأس مصر من نفس الموسم وخرج إنبى من دور