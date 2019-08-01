ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب، أعلن الأهلى تعاقده مع قفشة، لاعب بيراميدز، ليصبح الصفقة الرابعة التي يضمها المارد الأحمر إلى صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.
اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية.
قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
البداية
بدأ قفشة مسيرته فى الدورى المصرى من بوابة فريق إنبي خلال موسم 2013-2014، لعب خلالها 13 مباراة لم يسجل خلالها أي أهداف أو تمريرات مساعدة وخرج فقط بكارت أصفر خلال هذا الموسم بعد مشاركته فى 893 دقيقة مع إنبى، كما شارك مع الفريق البترولى فى مباراتين بكأس مصر من نفس الموسم وخرج إنبى من دور
البداية
بدأ قفشة مسيرته فى الدورى المصرى من بوابة فريق إنبي خلال موسم 2013-2014، لعب خلالها 13 مباراة لم يسجل خلالها أي أهداف أو تمريرات مساعدة وخرج فقط بكارت أصفر خلال هذا الموسم بعد مشاركته فى 893 دقيقة مع إنبى، كما شارك مع الفريق البترولى فى مباراتين بكأس مصر من نفس الموسم وخرج إنبى من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام حرس الحدود، وتوج وقتها نادى الزمالك بكأس مصر على حساب سموحة.
الرجاء
انضم قفشة لفريق الرجاء موسم 2014 - 2015 على سبيل الإعارة من إنبي، كان الفريق وقتها صاعدًا حديثا لدورى الدرجة الأولى، شارك خلالها محمد مجدى فى 18 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة وحيدة فى كأس مصر، سجل قفشة فى الدورى هدفين مع فريق الرجاء وصنع 4 أهداف من خلال تمريراته المساعدة ، وفي مسابقة الكأس لم يسجل أي أهداف، وبلغت الدقائق التى لعبها مع الفريق المطروحى 1401 بواقع 1356 دقيقة فى الدورى و 45 دقيقة فى الكأس.
العودة لإنبى
عاد قفشة إلى إنبى مرة أخرى خلال موسم 2015-2016، ولكن لفترة طويلة الأمد، حيث استمر مع النادى البترولى حتى موسم 2018-2019، فى أول موسم له بعد العودة من الإعارة للرجاء لعب 7 مباريات بواقع 3 مباريات فى كأس مصر تلقى خلالها، الكارت الأصفر مرتين، وفي مباريات الدورى المصرى شارك فى 4 مباريات، وبلغت عدد الدقائق 256 دقيقة بواقع 170 دقيقة فى الدورى و86 دقيقة فى الكأس.
وفى موسم 2016-2017، شارك فى 16 مباراة في مجموع بطولتى الكأس والدورى المصرى سجل خلالها هدفين فى كل بطولة، وصنع هدفا من تمريرة مساعدة ، ليصبح مجموع الدقائق التي شارك فيها مع إنبى 695 دقيقة.
وفي موسم 2017-2018، ظهر قفشة بمستوى متميز، مقارنة بالمواسم السابقة التي شارك فيها، حيث شارك مع إنبى فى 31 مباراة بواقع 30 مباراة فى الدورى المصرى ومباراة وحيدة في كأس مصر، ويعد هذا الموسم أكثر المواسم لقفشة من حيث الأرقام والمشاركة فى مباريات منذ بداية انضمامه للساحرة المستديرة، وعلى صعيد الدقائق، شارك قفشة مع الفريق البترولى فى 2471 دقيقة على مدار الموسم، أنهى إنبى وقتها الدورى فى المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 50 نقطة.
بيراميدز
وفى موسم 2018-2019، وبسبب ظهور نجم قفشة، انتقل صاحب الـ23 عاما إلى صفوف فريق بيراميدز مطلع الموسم الماضي، في صفقة تخطت الـ30 مليون جنيه، شارك خلالها فى 24 مباراة سجل فيها 6 أهداف بواقع هدف فى كأس مصر و5 أهداف فى الدورى المصرى، وشارك فى 7 أهداف من خلال تمريرات مساعدة، باجمالي 1559 دقيقة، لعب خلال الموسم مع بيراميدز، منها 1059 فى الدورى المصرى الممتاز .
المراكز
لعب قفشة بمراكز عدة فى الملعب، منها صانع الألعاب، لاعب الوسط المهاجم رقم (10) وخط الوسط المدافع رقم ( 8 )، بعد انتقال عبدالله السعيد لبيراميدز في يناير الماضي.
الخلاصة
لعب قفشة خلال مشواره الكروي منذ تصعيده للفريق الأول لكرة القدم في إنبي فى ملاعب كرة القدم 111 مباراة، بواقع 7459 دقيقة، سجل خلالها 18 هدفا وشارك فى 19 آخرين من خلال تمريرات مساعدة.