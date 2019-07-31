«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أغسطس

تحرير:أ.ش.أ ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

دولار - صورة أرشيفية

أعلنت مصلحة الجمارك، الأربعاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أغسطس. وأوضحت الجمارك، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالى:العملة السعر بالجنيهدولار أمريكى 16يورو 8448ر17جنيه إسترلينى 4800ر19دولار كندى 1655ر12كرون دنمركى 3895ر2كرون نرويجى 8245ر1كرون سويدى 6725ر1فرنك سويسرى 1714ر16100 ين يابانى 7384ر14ريـال سعودى 2661ر4دينار كويتى 6091ر52درهم إماراتى 3564ر4دولار إسترالى 0304ر11دينار