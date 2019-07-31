البورصة تخسر 41 مليار جنيه في يوليو

تحرير:أ.ش.أ ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري بخسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 5.4%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة، الصادر اليوم الأربعاء، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.02% ليسجل مستوى13392.42 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 13.8% ليبلغ مستوى520.28 نقطة.

كما شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال يوليو لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار