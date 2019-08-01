رياضة

يورجن كلوب: خطأ أليسون أمام ليون «كوميدي»

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
أليسون
أليسون
علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق لليفربول الإنجليزي على فوز الريدز. وحقق ليفربول فوزًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، استعدادا لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. ووجه كلوب الانتقاد لحارس مرمى الفريق اليسون، قائلا: «كانت نهاية جيدة، فى كثير من الأشياء كنا متفوقين، على الرغم من أن الهدف الذى دخل مرمانا كان كوميديا، أهلا بالعودة يا أليسون».
وسجل الهدف الوحيد فى مرمى الريدز بسبب خطأ من حارس المرمى البرازيلي. وأضاف كلوب فى حديثه عن اليسون: «كان يبدو بمستوى جيد فى التدريبات وفى المباراة أيضا، لكن فى هذا الموقف كان يجب أن يستخدم قفزاته ليمسك الكرة، وبخلاف ذلك قدم مباراة جيدة ». وتابع: «ليون فاز على أرسنال، لكن نحن نجحنا
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
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القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
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ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويسابق الزمن في الوقت الحالي للحاق بالمباراة الأولى في الدوري في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، وعانى ماني من صيف مزدحم بالمباريات، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي احتنضتها مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من استمرار الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلام وأليسون في فترة العطلة الخاصة بهم، إلا أن ماني خاض عدد مباريات أكثر منهم جميعًا.
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