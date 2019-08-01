يورجن كلوب: خطأ أليسون أمام ليون «كوميدي»

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أليسون

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق لليفربول الإنجليزي على فوز الريدز. وحقق ليفربول فوزًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، استعدادا لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. ووجه كلوب الانتقاد لحارس مرمى الفريق اليسون، قائلا: «كانت نهاية جيدة، فى كثير من الأشياء كنا متفوقين، على الرغم من أن الهدف الذى دخل مرمانا كان كوميديا، أهلا بالعودة يا أليسون».

وسجل الهدف الوحيد فى مرمى الريدز بسبب خطأ من حارس المرمى البرازيلي. وأضاف كلوب فى حديثه عن اليسون: «كان يبدو بمستوى جيد فى التدريبات وفى المباراة أيضا، لكن فى هذا الموقف كان يجب أن يستخدم قفزاته ليمسك الكرة، وبخلاف ذلك قدم مباراة جيدة ». وتابع: «ليون فاز على أرسنال، لكن نحن نجحنا