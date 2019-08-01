رياضة

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
أعلن مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء، حيث عقد مسئولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة. وتسلم الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة، الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميًا في اتحاد الكرة.
وأشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، بصفقة محمد ابراهيم، مؤكدا انه لاعب قائد، وذو مهارات خاصة، وإضافة قوية للفريق الفيومى خلال الموسم الجديد، بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. ومن المقرر، أن ينتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية خلال الساعات المقبلة. وأعلن مجلس إدارة
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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بيراميدز يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

كشف خالد مهدي، مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن بيراميدز في طريقه للتعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكري لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلآ: "جميع الأمور الخاصة بالصفقة، سوف تحسم اليوم بشكل رسمي، ومحمود حمادة سينتقل إلى بيراميدز من صفوف الإنتاج الحربي وليس من صفوف مصر المقاصة". وأوضح خالد مهدي: "الإنتاج الحربي سيقوم بتفعيل بند الشراء من المقاصة من خلال دفع 500 ألف جنيه، ثم سيقوم بعد ذلك ببيع اللاعب إلى بيراميدز، ولن نكشف عن قيمة الصفقة، واتفقنا مع مختار مختار المدير الفني للفريق، على تعويض حمادة بصفقة جديدة في مركز لاعب الوسط".
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الزمالك يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم الذي تم عرضه للبيع رسميًّا.
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القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.
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