رسميا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

محمد إبراهيم

أعلن مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء، حيث عقد مسئولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة. وتسلم الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة، الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميًا في اتحاد الكرة.

وأشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، بصفقة محمد ابراهيم، مؤكدا انه لاعب قائد، وذو مهارات خاصة، وإضافة قوية للفريق الفيومى خلال الموسم الجديد، بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. ومن المقرر، أن ينتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية خلال الساعات المقبلة. وأعلن مجلس إدارة