توتنهام تحصد كأس أودى على حساب بايرن ميونيخ

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

لوكاس مورا

حقق فريق توتنهام الإنجليزي، فوزًا صعبًا اليوم الأربعاء، على مضيفه فريق بايرن ميونيخ الألمانى، فى نهائى البطولة الودية كأس أودي، والتى أقيمت على ملعب اليانز ارينا معقل الماكينات الألمانية، وعلى الرغم من أن المباراة كانت على أرض العملاق البافاري ووسط جماهيرهم، إلا أن بايرن ميونيخ فشل فى حصد كأس أودى، حيث خسر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد التعادل بهدفين لكل منهما على مدار الشوطين والوقت الإضافي، وتسبب فى خسارة بايرن المدافع بواتينج وذلك بعد إهداره لضربة جزاء تسببت فى تفوق السبيرس .

دخل السبيرز الشوط الأول ممسكا بزمام المباراة ومسيطرًا على أجواء الملعب، لينجح فى التسجيل فى خلال أول 19 دقيقة بأقدام إريك لاميلا لاعب خط وسط الفريق، ثم بدأ الشوط الثاني بمحاولات من بايرن ميونخ للوصول لمرمى لوريس حارس مرمى السبيرس، لكن اريكسن قطع الطريق على النادى المضيف وسجل هدف توتنهام الثاني فى الدقيقة

دخل السبيرز الشوط الأول ممسكا بزمام المباراة ومسيطرًا على أجواء الملعب، لينجح فى التسجيل فى خلال أول 19 دقيقة بأقدام إريك لاميلا لاعب خط وسط الفريق، ثم بدأ الشوط الثاني بمحاولات من بايرن ميونخ للوصول لمرمى لوريس حارس مرمى السبيرس، لكن اريكسن قطع الطريق على النادى المضيف وسجل هدف توتنهام الثاني فى الدقيقة 59 .



وبعد أقل من ثلاث دقائق رد جان-فيتي ارب مهاجم بايرن بهدف فى الدقيقة 61 من عمر المباراة، وتبعه دافيس مدافع الفريق الألمانى بهدف فى الدقيقة 81.

ودخل الفريقان فى الوقت الإضافي، لكن فشل لاعبو الفريقين فى الوصول للشباك ، ويلجأ الناديين لركلات الترجيح وينجح توتنهام في حسم المباراة بركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 6-5 ليتوج السبيرز باللقب.