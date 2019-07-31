رياضة

توتنهام تحصد كأس أودى على حساب بايرن ميونيخ

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
لوكاس مورا
لوكاس مورا
حقق فريق توتنهام الإنجليزي، فوزًا صعبًا اليوم الأربعاء، على مضيفه فريق بايرن ميونيخ الألمانى، فى نهائى البطولة الودية كأس أودي، والتى أقيمت على ملعب اليانز ارينا معقل الماكينات الألمانية، وعلى الرغم من أن المباراة كانت على أرض العملاق البافاري ووسط جماهيرهم، إلا أن بايرن ميونيخ فشل فى حصد كأس أودى، حيث خسر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد التعادل بهدفين لكل منهما على مدار الشوطين والوقت الإضافي، وتسبب فى خسارة بايرن المدافع بواتينج وذلك بعد إهداره لضربة جزاء تسببت فى تفوق السبيرس .
دخل السبيرز الشوط الأول ممسكا بزمام المباراة ومسيطرًا على أجواء الملعب، لينجح فى التسجيل فى خلال أول 19 دقيقة بأقدام إريك لاميلا لاعب خط وسط الفريق، ثم بدأ الشوط الثاني بمحاولات من بايرن ميونخ للوصول لمرمى لوريس حارس مرمى السبيرس، لكن اريكسن قطع الطريق على النادى المضيف وسجل هدف توتنهام الثاني فى الدقيقة
اقرأ المزيد
قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
افشة (2)

أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
اقرأ المزيد من الأخبار
كورتوا

ريال مدريد يعلن إصابة حارس مرمى الفريق

أعلن الموقع الرسمى لريال مدريد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكى، حيث تعرض لإصابة على مستوى الكاحل لينضم بذلك لقائمة المصابين في النادي الملكي، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة اللاعب عبارة عن التواء من الدرجة الثانية دون أن يتم الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر. وجاء بيان الفريق عن حارس المرمى على النحو التالى: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، وتم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر، وفي انتظار التطور".
بكينباور

أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org