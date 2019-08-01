قائمة الزمالك الإفريقية.. قيد شيكابالا ورفع اسم جنش

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

شيكابالا وجنش

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مسؤولي نادي الزمالك قاموا بقيد محمود عبد الرازق «شيكابالا» في القائمة الإفريقية للفريق. وأكد المصدر أن الزمالك رفع اسم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق، من القائمة. ويأتي قرار استبعاد جنش من القائمة الإفريقية للزمالك بعد إجرائه عملية جراحية في وتر أكيلس في أحد مستشفيات ألمانيا، عقب الإصابة التي لحقت به أثناء معسكر المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019. ووفقًا لتصريحات طبيب المنتخب الوطني فإن اللاعب يحتاج للعلاج لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر الأربعاء، أعلن فيه عن تعاقد النادي مع 10 لاعبين على رأسهم محمد عبد الشافي، لاعب الفريق العائد من رحلة احتراف في السعودية، ارتدى خلالها قميص أهلي جدة والفتح، كما أعلن النادي عن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» من إعارة في نادي أبولون اليوناني، ومصطفى