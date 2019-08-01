رياضة

قائمة الزمالك الإفريقية.. قيد شيكابالا ورفع اسم جنش

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
شيكابالا وجنش
شيكابالا وجنش
كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مسؤولي نادي الزمالك قاموا بقيد محمود عبد الرازق «شيكابالا» في القائمة الإفريقية للفريق. وأكد المصدر أن الزمالك رفع اسم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق، من القائمة. ويأتي قرار استبعاد جنش من القائمة الإفريقية للزمالك بعد إجرائه عملية جراحية في وتر أكيلس في أحد مستشفيات ألمانيا، عقب الإصابة التي لحقت به أثناء معسكر المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019. ووفقًا لتصريحات طبيب المنتخب الوطني فإن اللاعب يحتاج للعلاج لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.
وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر الأربعاء، أعلن فيه عن تعاقد النادي مع 10 لاعبين على رأسهم محمد عبد الشافي، لاعب الفريق العائد من رحلة احتراف في السعودية، ارتدى خلالها قميص أهلي جدة والفتح، كما أعلن النادي عن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» من إعارة في نادي أبولون اليوناني، ومصطفى
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".
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اتحاد الكرة يحذف خبر استقالة 3 أعضاء من الجبلاية

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحذف التدوينة الخاصة باستقالة عصام عبد الفتاح، وكرم كردي، ومجدي عبد الغني، أعضاء مجلس الجبلاية، إذ حذف مسؤولو الصفحة التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها، ما أثار الجدل حول موقف الأعضاء من تقديم الاستقالة. وجاء ذلك على الرغم من نشر خبر مسبقًا باستقالتهم، إذ أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته بقية الأعضاء إلى السير على خطاه.
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