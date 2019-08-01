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في مثل هذا اليوم.. توفي الملك فهد بن عبد العزيز

تحرير:محمد عودة ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الملك فهد بن عبد العزيز
الملك فهد بن عبد العزيز
في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2005: توفي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وفي عام 2005: أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1955: شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية في سوريا للمرة الأولى.
وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية.وفي عام 1945: تأسيس الجيش اللبناني.وفي عام 1914: ألمانيا تعلن الحرب على روسيا.وفي عام 1498: كريستوفر كولمبوس يكتشف فنزويلا.وفي عام 1619: وصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فرجينيا.وفي عام 1774: اكتشاف عنصر الأكسجين.وفي عام 1790: أول تعداد للسكان في
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقطاع غزة

استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال الحادث، بحسب ما جاء فى بيان للجيش. وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح، وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب. وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.
أنور قرقاش

أنور قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على متانة العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على جميع المستويات، مستنكرا محاولات الإعلام القطري الطائشة للوقيعة بين البلدين. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسيمي على موقع «تويتر»: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».
سلمان-وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.
مشروع ليلى

إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
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السادات (4)

مثل هذا اليوم.. السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي

في مثل هذا اليوم 31 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: الرئيس المصري محمد أنور السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي، وانضم للحزب فور تأسيسه أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي. وفي عام 1988: الملك حسين يعلن فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية. وفي عام 1947: الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم. وفي عام 1790: تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة.
جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم.. جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

في مثل هذا اليوم 26 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1956: الرئيس جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. وفي عام 1983: الإسرائيليون يقتلون 3 طلاب بمدينة الخليل. وفي عام 2005: الإفراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور قانون عفو عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه لـ11 عاما في سجن تحت الأرض بمبنى وزارة الدفاع.
صدام حسين

في مثل هذا اليوم.. صدام حسين يتولى السلطة بالعراق

في مثل هذا اليوم 16 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: استقال أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وتولى صدام حسين مقاليد السلطة. وفي عام 1945: الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية وبداية السباق النووي. وفي عام 1951: أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالون رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمّان وذلك انتقاما لإعدامه أنطون سعادة.
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

في مثل هذا اليوم.. نجاة رئيس فرنسا من محاولة اغتيال

في مثل هذا اليوم 14 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2002: نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال. وفي عام 1789: سقوط سجن الباستيل في فرنسا. وفي عام 1937: التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. وفي عام 1958: الإطاحة بالنظام الملكي في العراق والعمل بالنظام الجمهوري ومقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق.
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