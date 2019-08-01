في مثل هذا اليوم.. توفي الملك فهد بن عبد العزيز

تحرير:محمد عودة ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2005: توفي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وفي عام 2005: أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1955: شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية في سوريا للمرة الأولى.

وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية.وفي عام 1945: تأسيس الجيش اللبناني.وفي عام 1914: ألمانيا تعلن الحرب على روسيا.وفي عام 1498: كريستوفر كولمبوس يكتشف فنزويلا.وفي عام 1619: وصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فرجينيا.وفي عام 1774: اكتشاف عنصر الأكسجين.وفي عام 1790: أول تعداد للسكان في