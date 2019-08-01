أنور قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

تحرير:وكالات ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص

أنور قرقاش

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على متانة العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على جميع المستويات، مستنكرا محاولات الإعلام القطري الطائشة للوقيعة بين البلدين. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسيمي على موقع «تويتر»: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».

وأضاف قرقاش، في تغريدة ثانية: «شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها». واختتم