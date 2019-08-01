بعد قيد 26 لاعبا.. مفاجآت في قائمة الأهلي الإفريقية

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ ص

الأهلي

استقر النادي الأهلي على قيد 26 لاعبًا في قائمته الإفريقية. وشهدت القائمة الإفريقية للمارد الأأحمر مفاجآت عدة، إذ ضمت تلك القائمة الصفقات الثلاث الجديدة، اليو ديانج، ومحمود متولي، ومحمد مجدي، «قفشة»، فضلا عن ضمها للخماسي الأجنبي. وجاءت الأسماء التى تضمنتها قائمة الاهلي الإفريقية على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي. في الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني - أحمد فتحي.

في الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان - صالح جمعة - رمضان صبحي - محمد مجدي «قفشة» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو. في الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو - جونيور أجايي - صلاح محسن. وشهدت الساعات الأخيرة إعلان النادي الأهلي تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»