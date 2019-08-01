رياضة

بعد قيد 26 لاعبا.. مفاجآت في قائمة الأهلي الإفريقية

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ ص
الأهلي
الأهلي
استقر النادي الأهلي على قيد 26 لاعبًا في قائمته الإفريقية. وشهدت القائمة الإفريقية للمارد الأأحمر مفاجآت عدة، إذ ضمت تلك القائمة الصفقات الثلاث الجديدة، اليو ديانج، ومحمود متولي، ومحمد مجدي، «قفشة»، فضلا عن ضمها للخماسي الأجنبي. وجاءت الأسماء التى تضمنتها قائمة الاهلي الإفريقية على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي. في الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني - أحمد فتحي.
في الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان - صالح جمعة - رمضان صبحي - محمد مجدي «قفشة» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو. في الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو - جونيور أجايي - صلاح محسن. وشهدت الساعات الأخيرة إعلان النادي الأهلي تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبًا في قائمته الإفريقية

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، إن اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية، واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن. وأضاف إسماعيل أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبد الحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.
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كيف فشل مارتن لاسارتي في القمة الباهتة؟

فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
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لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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