جريمة

إصابة 6 أشخاص في انهيار عقار قديم بحدائق القبة

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ ص
انهيار عقار بحدائق القبة
انهيار عقار بحدائق القبة
شهدت منطقة حدائق القبة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انهيار عقار قديم، مما أسفر عن إصابة عدد من السكان. وقال شهود عيان إن عقارا قديما بشارع خليل إبراهيم بدير الملاك فى منطقة حدائق القبة، انهار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضاف شهود العيان أن العقار المكون من 5 طوابق تأثر بآخر مجاور له يخضع لأعمال إنشاءات، وانهار قبل قليل، مما أسفر عن وقوع إصابات بين قاطنيه، دون وقوع خسائر فى الأرواح، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بنحو 15 سيارة للمشاركة فى جهود الإنقاذ.
تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالى بشأن انهيار العقار، وعلى الفور تم الدفع بقوات الدفاع المدنى، حيث يقوم رجالها بالبحث عن أى جثث قد تكون عالقة أسفل الأنقاض، فى الوقت الذى انتقلت فيه سيارات الغسعاف إلى موقع العقار المنكوب لإسعاف المصابين. وأكد أحد الأهالى أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
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السكان تمكنوا من الهرب.. انهيار عقار في السيدة زينب

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة السيدة زينب، المنهار اليوم السبت، فى حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين. تبين من المعاينة الأولية أن العقار قديم ومتهالك وتم إجلاء السكان منه قبل ذلك لخطورته على حياتهم، وأن العقار تداعى اليوم، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات بين المارة أو سكان العقارات المجاورة. انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ تحسبا لوقوع ضحايا، وأخطرت أجهزة محافظة القاهرة المعنية بالأمر.
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السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أشرف الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشبَّ بمصنع بسكويت «آيس كريم»، بقرية «ميت بشار» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث جرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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المحروسة.. قصة مقهى تحول لغرفة عمليات لإخماد حريق «بولا»

بينما كان يجمع حساب المشروبات من زبائنه، إذ بدخان كثيف يصل إلى القهوة، الجميع يتساءل: ماذا جرى؟، إيه اللى بيحصل؟، الدخان ده جاى منين بالظبط؟، يجرى الأسطى محمود، صاحب الـ40 عاما، ميكانيكى خراطة، ليكتشف في النهاية وجود حريق في كنيسة الأنبا بولا، بشارع دويدار على مقربة من محطة مترو الدمرداش، تحولت بعدها «قهوة المحروسة» إلى غرفة عمليات حقيقية لإنقاذ مبنى دور العبادة المسيحية من الدمار المحقق قبيل دقائق قليلة من وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المروع الذي استمر 4 ساعات تقريبا.
حريق كنيسة الأنبا بولا

أول تعليق من الكنيسة على حريق دير الأنبا بولا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن حريقًا نشب، صباح اليوم، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الحماية المدنية استطاعت بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وبحسب بيان الكنيسة، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية. ومن جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
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