إصابة 6 أشخاص في انهيار عقار قديم بحدائق القبة

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ ص

انهيار عقار بحدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انهيار عقار قديم، مما أسفر عن إصابة عدد من السكان. وقال شهود عيان إن عقارا قديما بشارع خليل إبراهيم بدير الملاك فى منطقة حدائق القبة، انهار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضاف شهود العيان أن العقار المكون من 5 طوابق تأثر بآخر مجاور له يخضع لأعمال إنشاءات، وانهار قبل قليل، مما أسفر عن وقوع إصابات بين قاطنيه، دون وقوع خسائر فى الأرواح، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بنحو 15 سيارة للمشاركة فى جهود الإنقاذ.

تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالى بشأن انهيار العقار، وعلى الفور تم الدفع بقوات الدفاع المدنى، حيث يقوم رجالها بالبحث عن أى جثث قد تكون عالقة أسفل الأنقاض، فى الوقت الذى انتقلت فيه سيارات الغسعاف إلى موقع العقار المنكوب لإسعاف المصابين. وأكد أحد الأهالى أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص