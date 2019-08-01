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استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقطاع غزة

تحرير:وكالات ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال الحادث، بحسب ما جاء فى بيان للجيش. وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح، وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب. وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.
وخلال الحادث، تم إغلاق بعض الطرقات وجرى استدعاء قوات لتأمين البلدات عقب الحادث التي سجل في منطقة الحدود.وأكد البيان إصابة ضابط بجروح متوسطة، وجندييْن بجروح طفيفة، بعدما قالت إنهم تعرضوا لإطلاق نار من الفلسطيني، ونلقوا جميعا لتلقي العلاج  في المستشفى.وأصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا، الثلاثاء، بالرصاص
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