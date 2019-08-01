«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

متهم بالنصب و4 مسئولين بالشهر العقاري سهلوا الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي بـ170 مليون جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص

متهمون بخلية الأمل

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى (متوفى) وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسى (متوفى)،