«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

متهم بالنصب و4 مسئولين بالشهر العقاري سهلوا الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي بـ170 مليون جنيه
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى (متوفى) وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسى (متوفى)،
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى (متوفى) وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسى (متوفى)، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى (متوفى) أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
تحفظ خلية الأمل
تنظر الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على الأموال في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تحالف الأمل» المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
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ومن المتهمين المتحفظ على أموالهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية.
مبني الأمن الوطني
تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومي، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، والتى يُحاكم فيها متهم بالنصب، و4 مسئولين بالشهر العقاري، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
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ذكرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل والثاني باحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع "ع. ع" على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
وأكدت التحريات أن المتهم توجه إلى مكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض كما أعقبها تم إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل في دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم "ع. ع" وأنه بناء على العقد المشهر آنف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.