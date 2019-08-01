جريمة

«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

متهم بالنصب و4 مسئولين بالشهر العقاري سهلوا الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي بـ170 مليون جنيه
تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص
متهمون بخلية الأمل
متهمون بخلية الأمل
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى (متوفى) وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسى (متوفى)،
اقرأ المزيد
اكتئاب-الأطفال-1

حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
خزنة (2)

حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (2)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
منتصر-الزيات

تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-متهمه

بـ50 قرشا.. كيف خدعت سيدة بنكا شهيرا بالإسكندرية؟

من أجل الحصول على قرض من أحد البنوك قيمته 300 ألف جنيه، لجأت ربة منزل، لحيلة التزوير لضمان حصولها عليه وقامت بالتلاعب والتزوير في أوراق رسمية من بينها رخصة سيارة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطها، وأقرت بقيامها بتزوير الأوراق لحاجتها للقرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والاستعلام عن نشاطها الإجرامي والبحث إذا ما كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
شركات -مزيفة-نصب

النصب باسم التعليم.. حكاية سقوط إخصائي بدرجة محتال

إخصائى شئون مالية بإحدى الكليات لم يرض بما قمسه الله له من رزق حلال، ضرب بمكانته الاجتماعية ومظهره بين الطلاب وزملائه عرض الحائط، سيطرت فكرة جني المال على تفكيره، سلم عقله إلى وساوس الشيطان الذي صور له بأن الأمر سيمر دون تعرضه لمكروه بل سيجني ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وراح الإخصائي يخطو أولى خطواته نحو تحقيق الحلم المشبوه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة إلا أن الرياح تجري بما لم تشته السفن.
قرصنه-الكترونية (3)

النصاب الصغير.. قصة سقوط عبقرينو القرصنة الإلكترونية

شاب متوسط القامة نحيف الجسد، ذو لحية خفيفة، يلقبه أصدقاؤه بـ"عبقرينو"، عمد إلى استغلال مهارته في استخدام برامج الحاسب الآلي، لكن بطريقة غير مشروعة يُعاقب عليها القانون، فقرر زيادة اطلاعه على برامج القرصنة الإلكترونية التي تدعم خطته الشيطانية في ممارسة أعمال النصب والاحتيال بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، وظن مع نجاح عدد منها في غضون فترة وجيزة أن أمره لن ينكشف قبل أن يسقط في قبضة المباحث.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org