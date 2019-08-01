جريمة

حادث مروري يعطل «الإسماعيلية الصحراوي» وجهود لفتحه

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
حادث مروري - أرشيفية
حادث مروري - أرشيفية
شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى حادثا مروريا، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، ما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة، وتعطُّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته. وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.
خلال الـ24 ساعة الماضية، حرصت حملة للإدارة العامة للمرور على ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور 1956 مخالفة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.   ويحرص رجال الخدمات والحملات المرورية على شن حملات
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
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مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بحملات مكبرة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 950 مخالفة انتظار خاطئ، و400 مخالفة متنوعة.
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مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
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مرور الجيزة تشن حملات انضباطية للحد من حوادث الطرق

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1370 مخالفة انتظار خاطئ، و500 مخالفة متنوعة.
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ضبط 42787 مخالفة مرورية متنوعة فى 3 أيام

تواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فرض الانضباط المروري بمتابعة حركة السير بالميادين والمحاور الرئيسية، وذلك حرصًا على تسيير حركة المرور، ومنع التجاوزات المرورية، وتمكنت الحملة على مدار 3 أيام من ضبط 40 ألف مخالفة مرورية للسيارات، تنوعت بين تجاوز سرعات وسير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل ركاب بسيارات نصف نقل، علاوة على مخالفات لاشتراطات الأمان والسلامة بالمركبات، ومخالفات لنماذج السير وقيادة سيارات دون تراخيص.
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