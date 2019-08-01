حادث مروري يعطل «الإسماعيلية الصحراوي» وجهود لفتحه

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص

حادث مروري - أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى حادثا مروريا، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، ما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة، وتعطُّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته. وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.

خلال الـ24 ساعة الماضية، حرصت حملة للإدارة العامة للمرور على ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور 1956 مخالفة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة. ويحرص رجال الخدمات والحملات المرورية على شن حملات