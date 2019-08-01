ليلى شندول تكشف كواليس علاقتها بكهربا

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

ليلى شندول مع كهربا

ردت الإعلامية التونسية ليلى شندول، على الصورة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لها مع لاعب الهارب محمود عبد المنعم (كهربا) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس القلعة البيضاء أمس الأربعاء، للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي، وقالت شندول في تصريحات صحفية، أن الصورة التي أعلن عنها رئيس الزمالك كانت منذ عام أو أكثر في أحد الأماكن العامة حيث تقابلا بالصدفة، مضيفة: «في ذلك اليوم كنت مع خطيبي ونتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أي أحد من المعجبين حيث إنني لا تجمعني به صداقة قوية».

وتابعت ليلى التي كانت تقدم برنامج «سيداتي آنساتي» على شاشة قناة «دريم» الفضائية: «كهربا شخص محترم.. لم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة»، مشيرة: «لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني وأتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة». واختتمت

وتابعت ليلى التي كانت تقدم برنامج «سيداتي آنساتي» على شاشة قناة «دريم» الفضائية: «كهربا شخص محترم.. لم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة»، مشيرة: «لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني وأتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة».



واختتمت تصريحاتها: «أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل هذه، فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم».



ليلي شندول بدأت دراسة الإعلام في الأردن ثم حضرت إلى مصر واستكملت مشوار الدراسة بكلية الإعلام بالقاهرة، وكان بداية عملها الإعلامي في قناة «دريم» من خلال تقديم برنامج «النص الحلو» لمناقشة قضايا المرأة، كما قدمت عدة برامج على نفس القناة منها «هي»، و«آنساتي سيداتي».

