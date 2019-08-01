سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لزيادة الحصيلة.. 4 تشريعات ضريبية تنتظر حسم البرلمان

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل مجموعة من القوانين الخاصة بالضرائب، خاصة عقب ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 660 مليار جنيه بنهاية عام 2018-2019
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
مجلس النواب
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات الضريبية، ومنها تعديلات ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبي، وتعديلات الضرائب العقارية، إلى جانب تعديلات قانون الجمارك الجديد. وسجلت حصيلة الضرائب حوالي 660 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بنسبة زيادة 17%، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وبلغت حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية نحو 517 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه.
مجلس النواب يوصي بتحسين الجهاز الضريبي أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تحسين الجهاز الضريبى وتعظيم عائد الاستفاده منه، خاصة، وأن إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 قدر بنحو 856.5 مليار جنيه. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت بزيادة
اقرأ المزيد
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الزيادة-السكانية

مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
بنزين

التخطيط: أغنى 40% من السكان استفادوا من دعم الطاقة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، إذ تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، مقارنةً بنحو 198.6 مليار جنيه في 2014- 2015 بمعدل نمو 65%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
وزير-الماليه

معيط: 660 مليار جنيه حصيلة الضرائب في عام 2018- 2019

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية للعام المالي المنتهي 2018-2019 سجلت نحو 660 مليار جنيه، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بزيادة 17%. وأضاف معيط أن حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بلغت نحو 517 مليار جنيه، بنسبة نمو 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019، في مقابل نحو 152 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال: البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذى يختار التوقيت لإصدار أي قانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على النائب أحمد الشرقاوى، بشأن توقيت مناقشة قانون المحاماة. وأضاف عبد العال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، عن توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأكد أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دورى انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة،
طارق-الملا-وزير-البترول-02

وزير البترول: خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030

كشف طارق الملا وزير البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org