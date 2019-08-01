لزيادة الحصيلة.. 4 تشريعات ضريبية تنتظر حسم البرلمان

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل مجموعة من القوانين الخاصة بالضرائب، خاصة عقب ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 660 مليار جنيه بنهاية عام 2018-2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات الضريبية، ومنها تعديلات ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبي، وتعديلات الضرائب العقارية، إلى جانب تعديلات قانون الجمارك الجديد. وسجلت حصيلة الضرائب حوالي 660 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بنسبة زيادة 17%، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وبلغت حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية نحو 517 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه.

مجلس النواب يوصي بتحسين الجهاز الضريبي أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تحسين الجهاز الضريبى وتعظيم عائد الاستفاده منه، خاصة، وأن إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 قدر بنحو 856.5 مليار جنيه. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت بزيادة

مجلس النواب يوصي بتحسين الجهاز الضريبي

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تحسين الجهاز الضريبى وتعظيم عائد الاستفاده منه، خاصة، وأن إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 قدر بنحو 856.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت بزيادة الاستفادة من المنظومة الضريبية فى موازنة العام الجديد 2019-2020، مؤكدا أن تقرير اللجنة شمل توصيات للعمل على تحسين عائد الإيرادات من الجهاز الضريبى من بينها وضع نظام أجور وحوافز جديد للعاملين بجميع المصالح الإيرادية.

قانون الإجراءات الضريبية

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والفاتورة الإلكترونية، حيث تم إرسالهما إلى مجلس النواب، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويهدف القانون الى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكافة أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

كما يأتي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف القانون أيضا إلى فصل الإجراءات عن البنود الموضوعية فى قوانين الضرائب، اتساقا مع المعايير الدولية، كما أن تطبيق القانون يساهم فى عملية تسهيل الإجراءات على المستثمرين ويحسن مركز مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتقارير الدولية.

قانون جديد لضريبة الدخل

تسعى الحكومة إلى إعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.



وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد، ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب.

وأشار معيط، إلى أن 40 % من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.

قانون الضرائب العقارية

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، وأرسلته إلى وزارة المالية.

وقال الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن البرلمان ناقش عدة تعديلات مقترحة، ومنها أن يتم احتساب سعر الضريبة وفقًا لسعر المتر بقيمة تبدأ من 3 جنيهات، على أن تختلف هذه القيمة على حسب الحى والمنطقة.

وأضاف محارم، أن هناك تعديلا آخر مقترح، وهو وضع سعر متر موحد للعقارات فى كل حى، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية، وهو السعر الذى يتم من خلاله تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنويا.

وأكد محارم أن مجلس النواب ناقش أيضا وجود إعفاءات على بعض الفئات والتى تختلف على حسب الحالة الاجتماعية للممولين، موضحا أنها ستكون على سبيل المثال فى حالة وجود أرامل أو بعض الفقراء غير القادرين على سداد الضريبة.

ويتم احتساب سعر الضريبة فى قانون الضرائب العقارية الحالى بنحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

كما حدد القانون حد إعفاء يتضمن الوحدات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه أو ما يساوى 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، على أن يتم تحصيل الضريبة العقارية من الوحدات التى تزيد قيمتها عن هذا الحد.

قانون الجمارك الجديد

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، المحال من الحكومة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد المقبل.

ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم66 لسنة1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد.

وتتركز فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد، فى التركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.

كما يستحدث القانون الجديد نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.