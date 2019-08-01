ديانج: الشناوي الأفضل.. وعلينا تحقيق كل الألقاب

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

أليو ديانج

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن زميله في الفريق وحارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الشناوي هو الأفضل في مصر. وانضم المالي أليو ديانج صاحب الـ21 عاما، إلى صفوف النادي الأهلي آتيًا من مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار. أليو ديانج يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي، وانضم للأهلي بعدما لعب 27 مباراة بالدوري الجزائري في الموسم الماضي، وأحرز هدفا وحيدا، كما لعب مباراتين في كأس الجزائر.

وقال ديانج ردا على سؤال عن أفضل لاعب مصري شاهده، في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أنه محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والأهلي، فقد قام بتصديات رائعة مع النادي ومصر أيضا". وعن أهدافه مع القلعة الحمراء، قال أليو ديانج: "أنا لا أفكر في أن أكون لاعبا في الأهلي فقط، لكن يجب أن أكون لاعبا مؤثرا أشارك في المباريات

وقال ديانج ردا على سؤال عن أفضل لاعب مصري شاهده، في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أنه محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والأهلي، فقد قام بتصديات رائعة مع النادي ومصر أيضا".



وعن أهدافه مع القلعة الحمراء، قال أليو ديانج: "أنا لا أفكر في أن أكون لاعبا في الأهلي فقط، لكن يجب أن أكون لاعبا مؤثرا أشارك في المباريات وألعب دورا مهما مع الفريق".



وواصل ديانج: "علينا أن نلعب من أجل تحقيق كل الألقاب التي نشارك فيها، سواء الدوري أو دوري أبطال إفريقيا أو الكأس، كما أننى أتمنى النجاح في الظهور بشكل جيد واللعب في أوروبا إذا سنحت فرصة جيدة أو أن يقودني نجاحي مع الأهلي إلى تمثيل منتخب مالي".

