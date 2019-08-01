دماء واتهامات.. 5 مصابين في «معركة جيرة» بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بطوخ، حيث تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول طرف أول "رضا ع. ا." 27 عامًا، عامل بمقلة، مصابا بجرح طعنى نافذ بالعنق وشقيقه "علي" 31 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 10 سم، وطرف ثاني "محمد م. ر." 40 عامًا، صاحب مقلة، مصابا بكدمات وسحجات، وشقيقيه "السيد" 46 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى، و"سعيد" 42 عامًا، مدير صيانة بإحدى الشركات، مصابا بكدمات وسحجات.

على الفور، انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، واتهم الأول الخامس بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها. وتمكن ضباط وحدة