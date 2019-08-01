واعظات وبرنامج خاص.. وصول 39 ألف حاج للأراضي المقدسة

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

الحج

أكد اللواء عمرو لطفى، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، وصول أعداد حجاج جمهورية مصر العربية إلى 39 ألفا من بينهم 19 ألف حاج من بعثة القرعة، مؤكدا أن أحوال الجميع بخير. وأوضح أن جميع الضباط والأفراد المشرفين على بعثة حجاج القرعة يعملون تحت شعار خدمة الحجاج «شرف، أمانة، مسؤولية» فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، لافتًا إلى أن عمليات التسكين والتفويج مستمرة، ولم تواجه البعثة حتى الآن، أى عوائق أو مشاكل فى التسكين.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن بطاقة التعارف الموجودة مع كل حاج فى القرعة مدون عليها رقم غرفته فى مكة المكرمة، بحيث يصل الحاج إلى بهو الفندق، ويصعد مباشرة إلى غرفته ليجد حقائبه أمام غرفته، قبل أن يستلم وجبته الجافة التى تكفيه حتى بدء المشاعر والتصعيد لعرفات. وتابع: «قبل وصول الحجاج للتسكين