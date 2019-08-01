رياضة

نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
مختار التتش
مختار التتش
يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".
وواصل ديانج: "أعرف النادي الأهلي جيدا، مسيرته في إفريقيا تتحدث عنه، كان مستحيلا أن أرفض عرضه، وجودي هنا يساعدني على لفت نظر المنتخب المالي الأول، وأتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق".  وأضاف ديانج: "أشعر بالراحة والسعادة هنا في مصر، أشكر الجميع على هذا الترحاب، أحب الأجواء هنا، وأستمتع بالعمل مع
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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أليو ديانج

ديانج: الشناوي الأفضل.. وعلينا تحقيق كل الألقاب

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن زميله في الفريق وحارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الشناوي هو الأفضل في مصر. وانضم المالي أليو ديانج صاحب الـ21 عاما، إلى صفوف النادي الأهلي آتيًا من مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار. أليو ديانج يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي، وانضم للأهلي بعدما لعب 27 مباراة بالدوري الجزائري في الموسم الماضي، وأحرز هدفا وحيدا، كما لعب مباراتين في كأس الجزائر.
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التعليق الأول من أفشة بعد انضمامه للأهلي

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لمدة خمس سنوات مقبلة، مقابل 20 مليون جنيه بدون دخول ي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 % في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر. وكتب محمد مجدي "أفشة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققت جزء من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي، ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك.. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية، والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".
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كيف فشل مارتن لاسارتي في القمة الباهتة؟

فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
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«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
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