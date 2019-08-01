نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

مختار التتش

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".

وواصل ديانج: "أعرف النادي الأهلي جيدا، مسيرته في إفريقيا تتحدث عنه، كان مستحيلا أن أرفض عرضه، وجودي هنا يساعدني على لفت نظر المنتخب المالي الأول، وأتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق". وأضاف ديانج: "أشعر بالراحة والسعادة هنا في مصر، أشكر الجميع على هذا الترحاب، أحب الأجواء هنا، وأستمتع بالعمل مع

وواصل ديانج: "أعرف النادي الأهلي جيدا، مسيرته في إفريقيا تتحدث عنه، كان مستحيلا أن أرفض عرضه، وجودي هنا يساعدني على لفت نظر المنتخب المالي الأول، وأتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق".



وأضاف ديانج: "أشعر بالراحة والسعادة هنا في مصر، أشكر الجميع على هذا الترحاب، أحب الأجواء هنا، وأستمتع بالعمل مع الجهاز الفني واللاعبين، وسعيد بوجود هذا الجمهور الكبير خلف الفريق، ولا أواجه مشكلة في التأقلم هنا، وعلى الرغم من أنني أتحدث الفرنسية فقط، فإنني أفهم الإنجليزية أيضا ولا توجد هناك مشكلة في التواصل".



وانضم المالي أليو ديانج صاحب الـ21 عامًا، الذي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي، إلى صفوف النادي الأهلي آتيًا من مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار.

