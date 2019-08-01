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قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر فى فبراير الماضي، إنفوجراف لتوضيح التقدير الدولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز التصريحات الصادرة ‏عن عدد من المسئولين الدوليين والتي تشيد بالدور المصري في هذا الصدد. وأشادت أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع
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نقاب

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
كوشنر

جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
احمد-الطيب (2)

شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر. وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين. كما تبرع الطيب، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.
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بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

ترجيح نيابى بإقرار قانون «صندوق دعم المرأة المصرية»

«تمكين المرأة المصرية»، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، بانحيازه ومساندته لكل حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها، ورغم انتهاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، فإنه تم تأجيله لدور الانعقاد الأخير لإقراره. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها.
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عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
شعبان-خليفة

«المحافظين»: قانون التأمينات الجديد صادم للعمال

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، تمت دون عمل حوار مجتمعي حول القانون. وأضاف «خليفة»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تأخذ أراء الخبراء والمتخصصين في مجال التأمينات والمعاشات، فضًلا عن تجاهل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يثير الريبة والقانون، متابعًا :«نحن كحزب سياسي ليس لدينا سوى احترام أراء الأغلبية في البرلمان وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون».
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
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