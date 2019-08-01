قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر فى فبراير الماضي، إنفوجراف لتوضيح التقدير الدولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز التصريحات الصادرة ‏عن عدد من المسئولين الدوليين والتي تشيد بالدور المصري في هذا الصدد. وأشادت أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع