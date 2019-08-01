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أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
وينضم إلى المنافسة الفنان أمير كرارة، بفيلمه «كازابلانكا» الذي طرحه خلال موسم عيد الفطر المنقضى، وقرر القائمون على الإنتاج والتوزيع استمرار عرض الفيلم فى عدد من السينمات وعدم رفعه من دور العرض، خاصة أنه لا يزال يحقق إيرادات مرتفعة، فقد وصلت الإيرادات إلى 77 مليون جنيه، متصدرا بذلك أعلى إيراد
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كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
زينة

زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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ولاد رزق

لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.
احمد-فتحى

كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
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