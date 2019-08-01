أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

الفنان أمير كرارة

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.

وينضم إلى المنافسة الفنان أمير كرارة، بفيلمه «كازابلانكا» الذي طرحه خلال موسم عيد الفطر المنقضى، وقرر القائمون على الإنتاج والتوزيع استمرار عرض الفيلم فى عدد من السينمات وعدم رفعه من دور العرض، خاصة أنه لا يزال يحقق إيرادات مرتفعة، فقد وصلت الإيرادات إلى 77 مليون جنيه، متصدرا بذلك أعلى إيراد