التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.

وتشمل قطاعات المبادرة كلا من قطاع التعليم بنحو 156 مدرسة، إلى جانب 257 مشروعا ضمن قطاع الصرف الصحي. وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات مبادرة حياة كريمة، جاء معيار توزيع الاستثمارات بـ60% معدل فقر، وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد نسبة 75%، حيث حظيت محافظة أسيوط بـ815.27 مليون جنيه، وسوهاج