قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي ضد الإهانات العنصرية

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

رحيم سترلينج

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، زيادة الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف بسبب إهانات عنصرية إلى ست مباريات بدلا من خمس مباريات، خلال موسم 2019-2020، لو كانت الحالة الأولى لمرتكبي هذا التصرف. ويأتي القرار بعد إصدار منظمة كيك إيت أوت البريطانية المناهضة للتمييز تقريرها والذي أكد زيادة الإهانات العنصرية في الكرة الإنجليزية في الموسم الماضي بنسبة 43%. وفي الأسبوع الماضي أوقف تشيلسي مشجعا مدى الحياة بسبب إهانات عنصرية ضد رحيم سترلينج خلال استضافة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الماضي.

وضاعف فيفا عقوبة الإيقاف بسبب العنصرية إلى 10 مباريات إذ يسعى لمكافحة الأمر بعد الحالات التي ظهرت سواء في البطولات المحلية أو الدولية. ويمكن زيادة عقوبة الاتحاد الإنجليزي وفقا لأي عوامل إضافية كما يتناقش الاتحاد مع المساهمين لبحث أفضل الطرق لمناهضة التمييز داخل وخارج الملعب، وقال الاتحاد: "كجزء من

وضاعف فيفا عقوبة الإيقاف بسبب العنصرية إلى 10 مباريات إذ يسعى لمكافحة الأمر بعد الحالات التي ظهرت سواء في البطولات المحلية أو الدولية.



ويمكن زيادة عقوبة الاتحاد الإنجليزي وفقا لأي عوامل إضافية كما يتناقش الاتحاد مع المساهمين لبحث أفضل الطرق لمناهضة التمييز داخل وخارج الملعب، وقال الاتحاد: "كجزء من هذا فالاتحاد الإنجليزي يراجع ما هي أسس الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف في الحالات المؤكدة لضمان أن يكون الرادع مناسبا وفعالا".



وأعلن الاتحاد الإنجليزي أنه منح الحكام سلطة إظهار البطاقات الصفراء والحمراء إلى المدربين وأعضاء الطاقم التدريبي، حيث سيتم إيقاف الشخص الذي يحصل على 4 إنذارات لمباراة واحدة أو مباراتين في حالة حصوله على 8 إنذارات، ولو وصل العدد إلى 16 إنذارا سيتم توجيه تهمة سوء التصرف وسيكون على الشخص حضور جلسة لجنة الانضباط المستقلة.

