رياضة

قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي ضد الإهانات العنصرية

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، زيادة الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف بسبب إهانات عنصرية إلى ست مباريات بدلا من خمس مباريات، خلال موسم 2019-2020، لو كانت الحالة الأولى لمرتكبي هذا التصرف. ويأتي القرار بعد إصدار منظمة كيك إيت أوت البريطانية المناهضة للتمييز تقريرها والذي أكد زيادة الإهانات العنصرية في الكرة الإنجليزية في الموسم الماضي بنسبة 43%. وفي الأسبوع الماضي أوقف تشيلسي مشجعا مدى الحياة بسبب إهانات عنصرية ضد رحيم سترلينج خلال استضافة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الماضي.
وضاعف فيفا عقوبة الإيقاف بسبب العنصرية إلى 10 مباريات إذ يسعى لمكافحة الأمر بعد الحالات التي ظهرت سواء في البطولات المحلية أو الدولية. ويمكن زيادة عقوبة الاتحاد الإنجليزي وفقا لأي عوامل إضافية كما يتناقش الاتحاد مع المساهمين لبحث أفضل الطرق لمناهضة التمييز داخل وخارج الملعب، وقال الاتحاد: "كجزء من
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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سترلينج: سعدت لفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أشار رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، إلى سعادته لفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي سيبقى الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، ورحل سترلينج عن ليفربول في عام 2015 لينضم إلى السيتي، الذي نجح في الفوز معه بـ5 ألقاب، من بينها لقبان متتاليان في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، وكان آخرها الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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بايرن ميونخ يتقبل صعوبة التعاقد مع ساني

يبدو أن بايرن ميونخ تقبل فكرة صعوبة التعاقد مع النجم الألماني ليروى ساني من صفوف مانشستر سيتي، على أقل تقدير خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الألمانية، وسيوجد ساني في قائمة مانشستر سيتي التي تستعد للسفر إلى القارة الآسيوية لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد اليوم الإثنين، وذلك وسط تمتع إدارة مانشستر سيتي بثقة كبيرة بشأن رغبة ساني نفسه في البقاء في صفوف الفريق الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين على التوالي.
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رسالة قوية من أسطورة مانشستر يونايتد السابق لبوجبا

قال برايان روبسون، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إن على الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الشياطين الحمر، أن ينأى بنفسه عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد، مشيرا إلى أنه يجب أن يركز على التدريبات التي تسبق الموسم حتى الوصول إلى قرار بشأن مستقبله. وأبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا صحيفة التايمز مؤخرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ينوي مغادرة النادي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان لخوض تحد جديد في مكان آخر.
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صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
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