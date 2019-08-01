سكتة مرورية تضرب محاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم

ظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو في أثناء دخول الموظفين

تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

زحام مروري - أرشيفية

زحام مروري يقترب من الشلل التام ضرب ميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية لاسيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو فضلا عن الميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية.

سجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس. تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم