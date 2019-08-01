جريمة

سكتة مرورية تضرب محاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم

ظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو في أثناء دخول الموظفين
تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
زحام مروري - أرشيفية
زحام مروري - أرشيفية
زحام مروري يقترب من الشلل التام ضرب ميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية لاسيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو فضلا عن الميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية.
سجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس. تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
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3 قتلى في حادث بـ«السويس الصحراوي».. وتوقف الحركة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه القاهرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوي بوقوع حادث تصادم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرور لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية ورفع أى معوقات أمام السيارات بالطريق.
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الرادار يراقب السرعات الزائدة بالطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها وتم تكثيف الرادار بكل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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رشوه برمال/ إعادة فتح الدائري بعد انقلاب شاحنة صابون

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إعادة فتح الطريق الدائرى باتجاه المريوطية، عند نزلة البراجيل، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات صابون سائل مركز، وتمكنت القوات باستخدام شاحنات من الرمال من السيطرة على المنطقة الزلقة على الطريق، وتغطيتها نسبيا بالرمال، مما مكن السيارات من العبور، وأعاد رجال المرور تسيير الحركة وفك تكتلات الزحام التى تسبب فيها الحادث فى الاتجاه من كوبرى الوراق إلى ناحية المريوطية والهرم، بينما تم استخدام الأوناش فى رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وجار التحري للوقوف على أسبابه.
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حادث مروري يصيب مواطنا ويعطل دائرى الوراق جزئيًا

توقفت حركة المرور، اليوم الثلاثاء، جزئيًا أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مسرعة صدمت مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، وانتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
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