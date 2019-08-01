التخطيط: أغنى 40% من السكان استفادوا من دعم الطاقة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

دعم الطاقة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، إذ تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، مقارنةً بنحو 198.6 مليار جنيه في 2014- 2015 بمعدل نمو 65%.

وأشارت الوزارة إلى جهود الدولة فى هذا الشأن متضمنةً دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية، فضلا عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات. وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017- 2018،

وأشارت الوزارة إلى جهود الدولة فى هذا الشأن متضمنةً دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية، فضلا عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات.



وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017- 2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضًا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وحدد الجهاز خط الفقر المدقع عند 5890 جنيها في السنة للفرد الواحد، أى ما يعادل نحو 491 جنيها في الشهر، بينما يحدد البنك الدولي نحو 1.9 دولار فى اليوم، ما يعادل (1026 جنيها شهريا) حدا للفقر المدقع العالمي.



