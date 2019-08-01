أمير مرتضى: حزين لتحميلي مسؤولية هزائم الزمالك

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

أمير مرتضى

أعرب أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن حزنه بسبب الانتقادات الموجهة إليه وإلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحميلهما مسؤولية جميع الهزائم التي يتلقاها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وقال أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، إنه لا يرغب في الاستمرار طويلا في منصبه، كما أنه لا يرغب في نسب الفضل إليه، وإنما يهتم بإعداد كوادر تكون قادرة على قيادة الفريق في الفترات المقبلة للموسم الجديد.

وتابع أمير مرتضى: «أنا لو زهقت هعتذر وأمشي وحد غيري يجي يكمل اللي عملته، لكن كل اللي بهتم بيه إن الفريق ينجح ويحقق نتائج إيجابية في مسيرته. لما الفريق كان بيكسب كان بيتقال إن جروس واللاعبين السبب، وفي حالة الهزيمة يقال إني ووالدي المسؤولين، وده مش عدل». وقال أمير: «بصراحة متضايق من

وتابع أمير مرتضى: «أنا لو زهقت هعتذر وأمشي وحد غيري يجي يكمل اللي عملته، لكن كل اللي بهتم بيه إن الفريق ينجح ويحقق نتائج إيجابية في مسيرته. لما الفريق كان بيكسب كان بيتقال إن جروس واللاعبين السبب، وفي حالة الهزيمة يقال إني ووالدي المسؤولين، وده مش عدل».



وقال أمير: «بصراحة متضايق من ضغط الجمهور على الإدارة لإتمام الصفقات مبكرًا، لأننا كنا ساعتها عندنا 4 مباريات في الدوري، ماكنش ينفع نعلن عن حاجة ولازم نحافظ على سرية المفاوضات. في كل الأحوال مقدر قلق الجمهور، لكن مافيش داعي للقلق، إحنا خسرنا الدوري بإيدينا بعد ما خسرنا نقاط كثيرة بدون داعي».



وأكد أن الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لم يتم التعاقد عليها من أجل إرضاء الجماهير، وإنما لسد احتياجات الفريق.