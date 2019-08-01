ترامب يراهن على برنامج مثير للجدل لحل أزمة الأدوية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد حلول جذرية لأزمة ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، وذلك عن طريق الاستيراد من خارج البلاد بآليات محددة

تحرير:محمود نبيل ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

مع اقتراب المراحل الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو تركيزه على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة هو الأمر الذي يستحق العمل بشكل مكثف، خاصة أن تلك الملفات هي التي تستطيع ترجيح كفته للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. العديد من الملفات الداخلية احتاجت إلى تدخل الرئيس الأمريكي فيها، سواء بطرح أفكار جديدة تغير الأنماط السائدة في تناول تلك الملفات، أو العمل على تطوير الطرق الموجودة فعليا لتناول تلك الملفات الداخلية التي تشغل بال فئات جماهيرية مختلفة في المجتمع الأمريكي.

ومن هذا المبدأ، انطلقت إدارة ترامب لمناقشة العديد من الأزمات الداخلية، وبالأخص ما يتعلق بملفات الصحة وشراء الأدوية من خارج البلاد، حيث دخل ترامب في صراع مع صانعي الأدوية، أمس الأربعاء، من خلال الوعد بالسماح باستيراد أدوية أرخص من كندا ودول أخرى، وهي الفكرة التي يعارضها مصنعو الأدوية والعديد من أعضاء

ومن هذا المبدأ، انطلقت إدارة ترامب لمناقشة العديد من الأزمات الداخلية، وبالأخص ما يتعلق بملفات الصحة وشراء الأدوية من خارج البلاد، حيث دخل ترامب في صراع مع صانعي الأدوية، أمس الأربعاء، من خلال الوعد بالسماح باستيراد أدوية أرخص من كندا ودول أخرى، وهي الفكرة التي يعارضها مصنعو الأدوية والعديد من أعضاء الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة.

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وقالت وزارة الصحة في إدارة ترامب إنها ستفتح عدة طرق تسمح من خلالها للولايات والشركات باختبار برامج استيراد الأدوية في الأشهر المقبلة، واعدة بأن تسمح سلاسل التوريد الجديدة بتوزيع الأدوية على نحو يسمح للمنظمين الفيدراليين بضمان سلامة المنتجات.

ولم يكن واضحًا إلى أي مدى يمكن أن يحدث الاستيراد على نطاق واسع، أو حتى السرعة التي قد تسير بها تلك الخطط في إطار البرنامج الذي يتزعمه الرئيس الأمريكي بشكل رئيسي، لكن الإدارة حريصة على أن تروج للفكرة كجزء من جهود ترامب لمكافحة أسعار الأدوية، وهو الملف الذي لم يتمكن من تقديم أي تطور ملموس فيه خلال العامين الماضيين.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس عازار، وهو مدير تنفيذي سابق لإحدى شركات الصناعات الدوائية وأبرز معارضي الاستيراد حتى وقت قريب، إن الخطة الجديدة قد تسمح للأمريكيين بالحصول على أدوية آمنة وأرخص في بعض الحالات.

وعلى الرغم من التأييد الحكومي لتلك الخطط، فإن صناعة المستحضرات الصيدلانية هاجمت البرنامج بشكل عنيف، مستشهدة بكلمات عازار عن تلك الخطط في العام الماضي، عندما وصف استيراد الأدوية بأنه "وسيلة للتحايل على القيود الموضوعة للحفاظ على مستويات الشركات المصنعة للأدوية".

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وقال ستيفن أوبل، الرئيس التنفيذي للباحثين الصيدلانيين: "بدلا من الاستسلام لتلك المشكلة التي تواجه الأمريكيين من خلال استيراد سياسات فاشلة من الدول التي تعاني اقتصاديا، يجب أن نعمل على إيجاد حلول هنا في الداخل من شأنها أن تخفض تكاليف الأدوية التي يحصل عليها المرضى"، في إشارة إلى المشكلات التي قد تنتج عن تطبيق الفكرة بشكل نهائي في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أكد جيم جرينوود، رئيس منظمة التكنولوجيا الحيوية: "لا توجد أي وسيلة لتبني خطة استيراد تعرض صحة مرضى أمريكا للخطر"، واصفا البرنامج بـ"محاولة مضللة للوفاء بوعد حملة غير مطلعة على كل الأمور الفنية".





وقد طرحت فكرة استيراد الأدوية أكثر من مرة منذ أن فرض الكونجرس قيودا صارمة في عام 1987 حول استقدام أدوية من الخارج، إذ كان أي تخفيف لتلك القيود يتعرض لانتقادات لاذعة بشأن سلامة المرضى والشركات المصنعة.

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ويسعى ترامب بشكل واضح لإيجاد أي حلول يمكن أن يكون لها تأثير فوري وعاجل فى أسعار الأدوية، وذلك لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، لا سيما أن أي تأثير لتلك الحلول سيكون له انعكاسات واضحة على فرَصه في الحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض.